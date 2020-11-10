В Казанском ТЮЗе подвели итоги Республиканского конкурса видеороликов «Театральные улицы Казани»

Вчера в Казанском ТЮЗе состоялась Церемония награждения победителей Республиканского конкурса видеороликов «Театральные улицы Казани», приуроченного к празднованию 100-летия ТАССР.

Организаторами Конкурса выступили ГБУ «Казанский государственный театр юного зрителя» совместно с Комиссией по топонимике муниципального образования города Казани при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.

Цель данного Конкурса – повышение интереса школьников к улицам города Казани, носящим имена известных театральных деятелей, сквозь призму театрального искусства.

Прием заявок на Республиканский конкурс видеороликов «Театральные улицы Казани», приуроченного к празднованию 100-летия ТАССР, стартовал 10 января 2020 года и проходил до 1 июня 2020 года.

Участниками конкурса стали учащиеся 5-11 классов общеобразовательных школ г. Казани и Республики Татарстан. Всего в конкурсе приняли участие 30 команд, из которых только шесть прошли в финал.

9 ноября с 11:00 до 13:30 в Зеркальном зале театра представители ГБУК РТ «Татаркино» Максим Кунин и Елизавета Киселева провели для участников конкурса серию мастер-классов, где рассказали о принципах съемки и монтажа роликов. В тот же день в 14:00 в Малом Дубовом зале Казанского ТЮЗасостоялось подведение итогов и награждение победителей, призеров, номинантов и участников. В церемонии награждения приняли участие исполняющий обязанности первого заместителя руководителя Исполнительного комитета г.Казани — начальник Управления культуры Азат Абзалов, директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова и заместитель директора Казанского театра юного зрителя Айдар Хасамеев.

Победителем в номинации «Лучшая работа об исторической личности» за видеоработу «Его голос звучит сквозь года» стал творческий коллектив школы № 57 г. Казани (Гульназ Газизова и Карим Гайнетдинов). В номинации «Лучшая операторская работа» лучшей стала видеоработа «В гостях у сказки» творческого коллектива школы № 57 г. Казани(Азиза Адахамоваи Софья Денисова). Благодарственное письмо за подготовку участников команд получили руководители Альфия Савченко и Людмила Корчагина, а также директор школы Тимур Сагдеев.

Диплом победителя в номинации «Лучшая разработка режиссерского решения» за видеоработу «75 лет Победы в Великой Отечественной войне сквозь призму театральных искусств» получил творческий коллектив школы № 68 г.Казани (София Чуприянова). Благодарственное письмо вручили руководителю Ильсие Шарафеевой и директору школы Энже Ибатулловой.

«Лучшей исследовательской работой» стало «Интервью с Дианой Никоновой» творческого коллектива средней общеобразовательной русско-татарской школы № 13 г. Казани (Диана Никонова и Энже Вафина). Благодарственное письмо получили руководители Иван Фомин, Ангелина Григорьева, Лилия Газиеваи директор школы Сергей Овчинников.

Победителем в номинации «Лучший постановочный видеоролик» за видео работу «Татарский соловей» стал творческий коллектив Лицея № 78 «Фарватер» г. Казани(Самира Хакимова, Марьям Нурова, Камиля Мухутдинова, Евдокия Запарина, Диана Аухадиева, Алиса Гайнутдинова и Кристина Котлярова). Благодарственное письмо получили руководители Лариса Хасаншина и директор школы Альфия Урманчеева.

«Лучшей мультимедийной презентацией» стала видеоработа «Их именами названы улицы» Большекибячинской средней общеобразовательной школы Сабинского района Республики Татарстан (ИльзияГафиятова). Благодарственным письмом награждена руководитель Аниса Нигматзянова.

«Сегодня очень важное событие – мы подводим итоги непростого конкурса, на котором все вы проявили замечательные таланты. В хорошей, конкурентной борьбе вы проявили себя не только как мастера видео, но и как мастера истории Казани. У нас в городе более 50 улиц носят имена, связанные с театром и деятелями культуры. Более 50 улиц еще предстоит назвать в их честь, поскольку имена пока находятся в банке данных. Комиссия по топонимике регулярно заседает и проводит отбор лучших идей и имен сынов и дочерей Татарстана, которые должны быть увековечены в названиях улиц», — сказал исполняющий обязанности первого заместителя руководителя Исполнительного комитета г. Казани — начальник Управления культуры Азат Абзалов.

«Ребята, вы такие молодцы! Как директор «Татаркино», я очень рада, что среди вас есть те, кто интересуется видео и фильмами. Я хочу пригласить вас на следующий конкурс, потому что вы создали уникальный материал. Низкий поклон вам за то, что приняли участие», — отметила директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Я хотел бы выразить слова благодарности Министерству культуры – если бы они не поддержали этот конкурс, он бы не состоялся. В такое непростое время Министерство культуры и Управление культуры Исполнительного комитета г. Казани поддержали этот проект, поэтому мы имеем возможность провести сегодняшнее мероприятие. Умение делать хорошие ролики пригодится ребятам в будущем. Я думаю, что этот конкурс станет традиционным и мы надеемся, что в следующем году будет еще больше участников», — сказал заместитель директора Казанского театра юного зрителя Айдар Хасамеев.

mincult.tatarstan.ru