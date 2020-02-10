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В Кемерово возложили цветы в память о погибших при пожаре Торгового центра «Зимняя вишня»

В Кемерово возложили цветы в память о погибших при пожаре Торгового центра «Зимняя вишня»

в Новости, Слайдер, Общество, Экспорт, Соотечественники, Конгресс яналыклар, 10.02.2020 0 17

Делегация Татарстана во главе с заместителем Премьер-министра Татарстана, председателем Национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым и заместитель главы города Кемерово Дмитрий Анисимов возложили цветы в память о погибших при пожаре Торгового центра «Зимняя вишня».

Напомним,  25 марта 2018 года погибло 60 человек, большинство из которых были дети. На месте, где после пожара состоялось стихийное возложение цветов и детских игрушек был построен парк. Он был назван «Парк ангелов». В парке установлен специальный колокол с именами погибших и возведена огромная стена-памяти.

 

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