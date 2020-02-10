В Кемерово возложили цветы в память о погибших при пожаре Торгового центра «Зимняя вишня»

Делегация Татарстана во главе с заместителем Премьер-министра Татарстана, председателем Национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым и заместитель главы города Кемерово Дмитрий Анисимов возложили цветы в память о погибших при пожаре Торгового центра «Зимняя вишня».

Напомним, 25 марта 2018 года погибло 60 человек, большинство из которых были дети. На месте, где после пожара состоялось стихийное возложение цветов и детских игрушек был построен парк. Он был назван «Парк ангелов». В парке установлен специальный колокол с именами погибших и возведена огромная стена-памяти.