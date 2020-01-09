В Кемеровской области прошли новогодние татарские посиделки

26 декабря в школе татарского языка «Туган Тел» прошли новогодние татарские посиделки «Аулак өй» или «Деревенские посиделки».

Целью мероприятия было познакомить гостей с элементами национальных обрядов и праздников, возродить и сохранить обычаи татарского народа, которые должны передаваться из поколения в поколение.

Программа мероприятия была очень насыщенной – от выставки творческих работ участников клуба «Ак калфак» и мастер-класса по изготовлению новогодней ёлочки из мишуры и конфет до конкурса национальных татарских блюд, а также викторины на знание татарского языка, обычаев, народных песен и стихов.

Атмосферу старинных посиделок дополнило театрализованное представление сказки на татарском языке. Зрители поддерживали выступления участников бурными аплодисментами и принимали активное участие в играх и конкурсах. Завершилось мероприятие песнями под гитару, танцами и чаепитием.

На мероприятии присутствовал Муфтий Кемеровской области Тагир хазрат Бикчантаев с семьёй. Муфтий отметил, что для нашей многонациональной страны важно, чтобы мы знали традиции, обычаи своего народа, язык и культуру, жили в согласии одной большой дружной семьей. От Урала до Дальнего Востока именно в Кузбассе сегодня проживает больше всего татар – их численность в регионе превышает 40 тысяч человек.

Особая заслуга в организации и проведении праздника принадлежит руководителю школы татарского языка «Туган Тел» Райхане Григорьевой.

Райхана Григорьева