В Кировском районе Пермского края пройдет национальный праздник «Сабантуй»

12 сентября в Перми состоится национальный праздник «Сабантуй». Мероприятие запланировано в парке «Счастье есть» и на площади у ДК «Искра». Праздник предполагает насыщенную развлекательную программу.

Праздник состоится 12 сентября на территории парка культуры и отдыха «Счастье есть» (улица Маршала Рыбалко, 106). Торжественное начало праздника – в 12:00.

Как рассказали в администрации Кировского района Перми, цель мероприятия – знакомство с национальной культурой и традициями и формирование гармоничных межнациональных и межконфессиональных отношений.

– Сабантуй – это настоящая жемчужина национального духа, живой неиссякаемый родник самобытной культуры татарского народа и прекрасная возможность для раскрытия талантов, состязания в силе, ловкости и смекалке, – подчеркнули организаторы.

В программе праздника: национальные песни и танцы, соревнования по национальной татаро-башкирской борьбе «Курэш», выступление творческих коллективов и мастеров искусств, проведение конкурсов лучших танцоров, музыкантов, певцов, соревнования по гиревому спорту, народные игры и забавы для детей и взрослых, состязания на горизонтальном бревне. Как отмечают организаторы, самых ловких и сильных ждут призы. Всех гостей праздника ждет бесплатное угощение пловом и горячим чаем.

Яркую концертную программу представит Винарис Илъегет – популярный певец татарской эстрады, обладатель национальной музыкальной премии «Болгар», «Туган тел», обладатель гран-при телеканала «ТИН ТВ», ведущий, организатор мероприятий. Перед зрителями выступят и другие популярные исполнители.

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