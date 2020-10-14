В Кировской области планируется проведение конференции по истории татар бассейна реки Нукрат-Вятка

В последние годы Региональная культурно-просветительская общественная организация Кировской области (РКПООКО) и краеведы Вятско-Полянского района и других регионов Кировской области активно сотрудничает с Региональной общественной организацией «Общество татарских краеведов» РТ при Всемирном конгрессе татар. Благодаря совместной деятельности наши краеведы принимали участие во многих краеведческих форумах и конференциях. В частности, краеведы Кировской области активно участвовали во всех всероссийских краеведческих форумах, проведенных в Казани, Уфе и Томске, во всероссийских и межрегиональных тематических конференциях в Казани, Курганской области, городах Азнакаево, Мамадыш, Туймазы и др. В краеведческих сборниках, издаваемых ВКТ и Обществом татарских краеведов РТ (отв. редактор – А.А. Бурханов) опубликованы статьи кировских краеведов и общественных деятелей.

Вышеуказанная работа позволила активизировать деятельность местных краеведов и выйти с инициативой о подготовке и проведении в г. Вятские Поляны в октябре 2021 года Всероссийской научно-практической, историко-краеведческой конференции «Человек и природа в бассейне реки Нократ-Вятка в историческом развитии. Татары Вятской природно-географической и историко-культурной зоны и их вклад в развитие экономики и культуры Кировской области и Волго-Уральского региона: история и современность», проводимой в рамках 75-летия известного татарского писателя-просветителя, уроженца Вятско-Полянского района Рафаэля Хузина (Сибата) и Года родных языков и народного единства и в рамках реализации Стратегии развития татарского народа.

В рамках проведения заседания рабочей группы по подготовке названной конференции начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, заслуженный деятель науки РТ, профессор А.А. Бурханов побывал в г. Вятские Поляны и в ряде татарских сел и деревень региона, где он встретился с руководителями и представителями региональной власти, татарских общественных организаций и краеведческих структур, органов образования, работниками музеев.

Вопросы подготовки названной конференции и сотрудничества были обсуждены в ходе встречи с первым заместителем Главы администрации Вятско-Полянского района Кировской области В.В. Пелевиной с участием руководителей отделов культуры, образования и туризма. А.А. Бурханов передал Главе Вятско-Полянского района А.Ю. Чернову книги по истории Татарстана и татарского народа, а также проекты плана и другой документации по подготовке форума.

В селе Старый Пинигерь состоялась встреча с учителями и учащимися средней школы, казанский гость посетил мечеть, которой в 2020 г. исполнилось 194 года со дня строительства. Ученик А.А. Бурханова, ныне имам-хатиб Старо-Пинигерской мечети, историк-этнограф З.М. Назмутдинов провел экскурсию по мечети, рассказал о ее истории и процессе реконструкции, показал богатую библиотеку, состоявшуюся из журналов и уникальных книг.

Кроме того, А.А. Бурханов посетил в пгт. Кукмор РТ. Он встретился с руководителем Исполкома Кукморского района РТ А.Х. Гарифуллиным и обсудил вопросы изучения объектов историко-культурного наследия и изучения сел. Отметим, что в 1999 году Заказанская историко-краеведческая экспедиция АН РТ под руководством А.А. Бурханова проводила разведочные исследования по Кукморскому району и вела раскопки в средневековых поселениях XIV-XV вв. Мачкара и Кукмора. Находки этих исследований ныне экспонируются в Отделе археологии Кукморского историко-краеведческого музея.

Отметим, что в ходе археологических работ 1999 года, в составе экспедиции приняли участие учащиеся школ пгт. Кукмор РТ и с. Старый Пинигерь Вятско-Полянского района Кировской области под руководством учителя истории, ныне имама-хатиба Старо-Пинигерьской мечети З.М. Назмутдинова.

Информация А.А. Бурханова