В Конгрессе татар прошла встреча со старостами и активистами ИМО КФУ

18 ноября 2020 г. в стенах Всемирного конгресса татар состоялась встреча руководства конгресса со старостами и активистами 2-4 курсов Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия КФУ, обучающихся по профилю подготовки «История тюркских народов».

Модераторами собрания выступили руководитель комитета по национальному образованию и культуре ВКТ Рустем Рафаилович Гильмутдинов и заведующий кафедрой исторического и обществоведческого образования ВШИНиВКН КФУ, д.и.н., профессор Фахрутдинов Раиль Равилович. Также на мероприятии присутствовали доценты кафедры истории Татарстана ВШИНиВКН КФУ Марина Маратовна Имашева, Ленар Фиргатович Абзалов, Чулпан Хамитовна Саматова.

В дружеской обстановке участники совещания обсудили перспективы участия студентов в различных научно-исследовательских проектах, научно-практических конференциях, посвященных истории и культуре татар.

Ребят заинтересовала волонтёрская деятельность в различных мероприятиях, организуемых ВКТ, в том числе Всемирном форуме татарской молодёжи; участие в организации переписи населения в 2021 г. и др.

Пожалуй, одним из важных и актуальных составляющих совещания стало обсуждение возможности трудоустройства будущих выпускников — историков-тюркологов и продолжение их обучения в магистратуре.

kpfu.ru