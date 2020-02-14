В Костроме сохранилась Татарская слобода

В ходе визита в Костромскую область председатель Национального Совета Василь Шайхразиев посетил Татарскую слободу в Костроме. По документам она была основана в 1680 году, на самом берегу Волги. Сюда по царскому указу татар переселили из Романовского уезда Ярославской губернии, более 200 человек. В свое время здесь работала мечеть, также медресе.

До 1953 года в Татарской слободе было две улицы. После строительства водохранилища вода на Волге поднялась, и сейчас здесь только одна улица. Делегация Татарстана посетила и татарское кладбище. Говорят, первые могилы появились здесь в 1441 году. Василь Шайхразиев вместе с соотечественниками возложил цветы к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне. Почтили память молитвами.