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В Костроме сохранилась Татарская слобода

В Костроме сохранилась Татарская слобода

в Новости, Слайдер, Новости конгресса, Главные новости, 14.02.2020 0 2

В ходе визита в Костромскую область председатель Национального Совета Василь Шайхразиев посетил Татарскую слободу в Костроме. По документам она была основана в 1680 году, на самом берегу Волги. Сюда по царскому указу татар переселили из Романовского уезда Ярославской губернии, более  200 человек. В свое время здесь работала мечеть, также медресе.

До 1953 года в Татарской слободе было две улицы. После строительства водохранилища вода на Волге поднялась, и сейчас здесь только одна улица. Делегация Татарстана посетила и татарское кладбище. Говорят, первые могилы появились здесь в 1441 году. Василь Шайхразиев вместе с соотечественниками возложил цветы к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне. Почтили память молитвами.

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