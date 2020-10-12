В Красноярске отметили татарский праздник урожая

В Культурном центре на Высотной прошёл национальный татарский праздник «Сомбелэ бэйрэме», который символизирует окончание осенней уборочной кампании. В этот день татары отмечают уборку урожая и отдыхают от тяжёлых полевых работ. На празднике соблюдались все антиковидные меры: гостям измеряли температуру на входе, а в зрительном зале был доступна только половина мест.

«Мы впервые в истории края проводим праздник, посвященный осени. В давние времена люди отмечали его с размахом. Учитывая специфику сегодняшнего дня, достичь привычного размаха праздника не получится. Но наши земляки очень соскучились друг по другу, поэтому для нас это долгожданная и радостная дружеская встреча», – рассказал председатель совета региональной татарской национально-культурной автономии «ЯР» Вагиз Файзуллин.

Фойе Культурного центра на время превратилось в мини-выставку татарской культуры с картинами, куклами и образцами урожая. На сцене концертного зала выступили национальные коллективы, а на экране транслировались видеозаписи из районов края. Также татарские мелодии сыграл сводный военный оркестр, и это стало изюминкой всего концерта.

«Наш город многонационален и славится добрососедскими отношениями. Администрация с удовольствием помогает проводить народные праздники, ведь они всегда познавательные и очень яркие. Красноярск – наш общий дом, где мы должны жить дружно, поэтому на национальные мероприятия приглашаются абсолютно все жители города. Где, как не здесь, появляется прекрасная возможность познакомиться с историей народа, узнать о традициях и открыть для себя что-то новое», – рассказал начальник отдела общественного взаимодействия департамента социального развития мэрии Роман Подгорный.

В администрации добавили, что в год в Красноярске проходит более 20 национальных праздников разного уровня. Такие события показывают культурное разнообразие и помогают укрепить отношения между народами, живущими в городе. Также стоит отметить, что для автономии «ЯР» праздник «Сомбелэ бэйрэме» стал первым после смягчения карантинных мер.

gornovosti.ru