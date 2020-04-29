В Крыму началась раздача продуктов в рамках акции «Рамазан – месяц добрых дел»

Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь совместно с общественным объединением «Всемирное общество крымских татар» («Dünya Kırım Tatar Derneği») в период священного месяца Рамазан проводит благотворительную акцию по раздаче продуктовых наборов нуждающимся и многодетным семьям.

В рамках акции на сегодняшний день был роздан 71 пакет. Муфтият Крыма планирует продолжить акцию до конца Рамазана.

В набор входят сахар, рис, масло, крупы, макаронные изделия, зейтун и др.

Благотворительные продуктовые пакеты раздали малоимущим крымскотатарским семьям в Раздольненском, Первомайском и Красноперекопском районах, а также частично в Симферополе. Также помощь получили общественники, преподаватели, учителя религии и другие. Благотворительные акции в священный месяц Рамазан проводятся ежегодно.

vesti-k.ru