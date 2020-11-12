В Культурном центре имени А.С. Пушкина состоится открытие выставки «Лоскутное волшебство»

13 ноября в 16:00 в Культурном центре имени А.С. Пушкина состоится открытие выставки лоскутного шитья «Лоскутное волшебство» как жанр русского декоративно-прикладного творчества направлена на сохранение и поддержку интереса к русским народным традициям, к женскому рукоделию.

Выставка посвящена 100-летию ТАССР. Представлено панно с изображением стилизованного флага Республики Татарстан,обрамленного своеобразной «рамой» с красными тюльпанами. В центре полотна – логотип празднования столетия республики.

В экспозиции будет представлены произведения А.Н. Абель (мастера народных художественных промыслов РТ, члена Палаты ремесел РТ), в частности, ее тетраптих «Времена года»; Н.Л. Кузнецовой (члена Ассоциации мастеров лоскутного шитья РФ, мастера народных художественных промыслов РТ): «Листопад», «Осенний блюз», «Старина и современность»и др. Интересны работы Ф.Р. Галимовой и В.М. Ерёминой – мастеров клуба лоскутного шитья «Казаночка», возглавляемого Л.И. Фединой.

В числе экспонентов выставки – юная лоскутница, 16-летняя Зарина Зарипова (руководитель М.С. Златоустова).

Объединенная экспозиция русского лоскутного творчества привлекает разнообразием стилевых манер, состязательностью художественных идей, демонстрирует владение мастерами как традиционными техниками, так и новыми пластическими решениями.

Выставка продлится до 15 января 2021 года.

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