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В культурном центре «Сайдаш» объявлены результаты конкурса «Краса студенчества Республики Татарстан»

В культурном центре «Сайдаш» объявлены результаты конкурса «Краса студенчества Республики Татарстан»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.12.2020 0 5

14 декабря, в культурном центре «Сайдаш» были объявлены результаты конкурса таланта, грации и артистического мастерства «Краса студенчества Республики Татарстан». Обладательницей одноимённого титула стала студента Казанского федерального университета Ляйсан Тагирова.

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи, пропаганды студенческого творчества и популяризации его средствами массовой информации, сохранения культуры, традиций и обычаев народов Татарстана, развития общественных, социальных и культурных связей между студентами вузов Республики Татарстан.

В качестве экспертов на конкурсе присутствовали заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Ринат Садыков, депутат Казанской городской Думы, общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей РТ в Казани, генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Толстойвеар» Михаил Кузнецов, председатель Татарстанской республиканской организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Элькин Искендеров, заместитель директора Общества с ограниченной ответственностью «Фабрика здоровых продуктов» Александр Кириллов, представитель совета Региональной общественной организации «Союз молодёжи предприятий и организаций Республики Татарстан» Айдар Сагетдинов, бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2019, серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2020, вратарь хоккейного клуба «Ак Барс» Амир Мифтахов, руководитель студии макияжа и обучения Pro make-up studio by Liliya Tikhomirova Лилия Тихомирова, режиссёр, сценарист, фотограф, оператор, основатель продакшина «Видимый свет», основатель пространства «Видимый дом» и цветочной мастерской «Дари» Тимур Шайхутдинов.

Ринат Садыков обратился к участницам конкурса: «Глядя сегодня на сцену, мы видим не только красивых, очень милых и достойных девушек, мы видим большой труд родителей и труд девушек над собой в спорте, творчестве и культуре. И я уверен, что тот опыт, который сегодня был получен, вы используете для достижения больших высот и целей. От всей души поздравляю с этим событием!».

«Сегодня для нас очень радостный день, особенно для Российского Союза Молодёжи, потому что нам удалось провести мероприятие не смотря на трудности, которые есть сегодня в мире. Спасибо огромное участницам конкурса, коллегам, членам жюри, режиссёрско-постановочной группе и, конечно, Министерству по делам по молодёжи Республики Татарстан за поддержку, особенно в такое сложное время», — подчеркнул Элькин Искандеров.

Напомним, что для участия в Конкурсе было подано более 200 заявок, в результате конкурсных испытаний в финал прошли 10 участниц – студенток вузов Республики Татарстан и удостоились следующих титулов:

  • Краса студенчества Татарстана — Ляйсан Тагирова, КФУ;
  • Вице-мисс Краса студенчества Татарстана — Дарья Шаповалова, Поволжская ГАФКСиТ;
  • Вторая вице-мисс Краса студенчества Татарстана — Юлия Алешина, КФУ;
  • Мисс грация Краса студенчества Татарстана — Алия Хуснутдинова, КНИТУ-КАИ;
  • Мисс творчество Краса студенчества Татарстана — Яна Иванова, КГАУ;
  • Мисс интеллект Краса студенчества Татарстана — Анастасия Кесарева, КазГИК;
  • Мисс зрительских симпатий Краса студенчества Татарстана — Динара Урмеева, КГЭУ;
  • Мисс оригинальность Краса студенчества Татарстана — Рамиля Галяутдинова, КФУ;
  • Мисс улыбка Краса студенчества Татарстана  — Алина Дорофеева, КНИТУ-КАИ;
  • Мисс sport Краса студенчества Татарстана — Эвелина Ахтямова, Поволжская ГАФКСиТ.

Организатором конкурса выступает Татарстанская республиканская организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.

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