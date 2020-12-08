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В Культурном центре «Сайдаш» состоялось открытие передвижной выставки «Жизнь моя звучала дивной песней…»

В Культурном центре «Сайдаш» состоялось открытие передвижной выставки «Жизнь моя звучала дивной песней…»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 08.12.2020 0 4

7 декабря 2020 года в Культурном центре «Сайдаш» открылась передвижная выставка «Жизнь моя звучала дивной песней…». На презентации экспозиции, посвященной 120-летию великого композитора, приняли участие директор Культурного центра “Сайдаш” Артур Мингазов, директор Музея С.Сайдашева Эльвира Низамутдинова, искусствовед, поэт, лауреат государственной премии им.Г.Тукая Розалина Шагеева и другие.

Для ценителей творчества татарского народного композитора прошла краткая обзорная экскурсия, где огромный интерес представляют архив и коллекция личных вещей С. Сайдашева. А любителям декоративно-прикладного искусства был предложен мастер-класс по изготовлению женского татарского головного убора “Тюбетей” под руководством Эльмиры Ханиевой.

Декада Сайдашева продлится до 16 декабря и завершится на площадке Татарского государственного театра драмы и комедии имени К.Тинчурина. Зрители смогут по единому билету посмотреть спектакль-лабиринт «Сайдаш. Бессонница» и посетить музей имени С.Сайдашева – погрузиться в биографию творчества великого татарского композитора.

Программа декады Салиха Сайдашева: https://tatmuseum.ru/events/dekada-saliha-sajdasheva/

tatmuseum.ru

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