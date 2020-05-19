В Курганской области провели «Поэзию Победы»

В нашей стране много праздников, но самый великий – только один. Это 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что этот день с каждым годом от нас отдаляется, его ценность не может уменьшиться. День Победы остаётся самым светлым, дорогим и любимым праздником.

В связи с режимом самоизоляции, ЦТБНК «Дуслык» провел поэтическую акцию «Поэзия Победы» на татарском, башкирском и русском языках в онлайн-формате, посвящённую 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. В поэтической акции приняли участие 16 человек от 4 до 70 лет, среди которых участники ЦТБНК «Дуслык» и с. Кызылбай (Шатровский район). В их исполнении прозвучали стихи Мусы Джалиля «Варварство», «Платок», «Молодая мама», «Могила цветка», «Красная ромашка»; Аделя Кутуя «Родная земля»; Мустая Карима «Неизвестный солдат»; Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны?» и др.

Компетентное жюри определило лучших в своих номинациях и возрастных категориях. Ими стали Юзеевы Юлия и Вадим, Абсалямов Артём, Степных Евгений, Тамаева Эвелина, Хлюстикова Виктория, Абсатарова Юлия, Хасанов Артём, Агишева Марьям.

Особое внимание уделялось выразительному чтению, знанию текста, интонационной выразительности и мимике.

Кроме того, ЦТБНК «Дуслык» провел заочный конкурс в форме творческого проекта «Открытки Победы». В конкурсе приняли участие 19 детей от 2 до 15 лет. Это участники детского творческого коллектива «Азалия» (ЦТБНК «Дуслык»), Центра татарской культуры г.Кургана, воспитанники детского сада №10 «Умка», №23 «Солнышко» и воспитанники МБУДО «Дом детства и юношества «Ритм». Участники подготовили открытки в форме рисунка, аппликации, коллажа с поздравительной надписью «С Днём Победы!».

Таким образом своими работами дети выразили слова благодарности фронтовикам и труженикам тыла, ветеранам — всем, кто подарил нам мир.

Все ребята, участвовавшие в конкурсах, получили дипломы и бесценный опыт участия.

Проведение таких мероприятий способствует сохранению исторической памяти и передачи её подрастающему поколению; воспитанию чувства любви и гордости к историческому прошлому своей Родины. Главное, чтобы война оставалась в стихах, рисунках, картинах и никогда – никогда не повторялась в реальности.

Степных Дамира, руководитель ЦТБНК «Дуслык»

Курганская область, г. Шадринск