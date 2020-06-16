В Кузбассе состоится онлайн-Сабантуй

20 июня в Кузбассе пройдет областной национальный татаро-башкирский праздник «Сабантуй» – правда, в ставшем уже привычном онлайн-формате.

В рамках онлайн-праздника будут видеопоздравления и творческие выступления от центров татарской, башкирской культуры, общественных организаций, отдельных исполнителей. Семейный конкурс «Национальные традиции в моей семье» также пройдет в видеоформате: участники представят ролики с кратким рассказом о родственниках, семейных увлечениях, традициях, а также покажут, как они умеют петь, танцевать, знают обряды и национальную кухню. В течение дня конкурсная программа будет транслироваться на сайте музея-заповедника «Томская Писаница». Познакомиться с Положением можно на сайте Министерства культуры и национальной политики Кузбасса.