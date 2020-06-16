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В Кузбассе состоится онлайн-Сабантуй

В Кузбассе состоится онлайн-Сабантуй

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 16.06.2020 0 13

20 июня в Кузбассе пройдет областной национальный татаро-башкирский праздник «Сабантуй» – правда, в ставшем уже привычном онлайн-формате.

В рамках онлайн-праздника будут видеопоздравления и творческие выступления от центров татарской, башкирской культуры, общественных организаций, отдельных исполнителей. Семейный конкурс «Национальные традиции в моей семье» также пройдет в видеоформате: участники представят ролики с кратким рассказом о родственниках, семейных увлечениях, традициях, а также покажут, как они умеют петь, танцевать, знают обряды и национальную кухню. В течение дня конкурсная программа будет транслироваться на сайте музея-заповедника «Томская Писаница». Познакомиться с Положением можно на сайте Министерства культуры и национальной политики Кузбасса.

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