В Кызылорде прошел «День культуры татарского этноса»

В Доме дружбы Кызылорды прошел «День культуры татарского этноса», организованный Татарским этнокультурным объединением при поддержке областной Ассамблеи народа Казахстана.

Мероприятие, направленное на укрепление дружбы и единства, открыл исполняющий обязанности директора КГУ «Қоғамдық келісім» Азамат Мукеев.

«Центр, образовавшийся вместе с Независимостью, на протяжении многих лет вносил вклад в рост и процветание страны. Его активисты регулярно собираются вместе, участвуют в возрождении культурных традиций и делают все возможное, чтобы сохранить богатое наследие наших предков. Самое главное, они глубоко осознали ценность единства и мирной жизни. Поэтому их благодарность региональной Ассамблее народа Казахстана, ставшей центром согласия в регионе, безгранична. Даже в период пандемии члены объединения перешли в онлайн-режим, приняли участие во всех мероприятиях, праздниках, конкурсах и проявили свою активность», -отметил Азамат Мукеев.

Далее он вручил членам объединения медали к 25-летию Ассамблеи народа Казахстана за проделанную работу по укреплению дружбы и согласия.

«Главным содержанием нашей повседневной работы является укрепление дружбы и согласия в обществе, пропаганда общечеловеческих духовно-нравственных ценностей, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, высокая ответственность за будущее нашего общего дома», — сказала Руководитель татарского этнокультурного объединения Галия Гизатуллина.

Также она вручила Благодарственные письма заведующего секретариатом областной Ассамблеи народа Казахстана Жагыпара Тажмаханова представителям татарского этноса, внесшим значительный вклад в развитие региона.

В рамках культурного дня ветеранам тыла были вручены поздравительные письма Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

На мероприятии прозвучали песни, танцы, стихи в разных жанрах. Артисты танцевальной группы «Жасмин» исполнили танец «Синий платочек», напоминающий о военном времени. Вокальная группа «Сарман» и солисты пели песни на разных языках, в том числе произведения великого поэта Абая Кунанбаева.

kyzylorda-news.kz