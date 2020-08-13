В Ленинградской области идут съёмки о музее татарской культуры

В Доме Дружбы Ленинградской области состоялись документальные съёмки о музее татарской культуры, в рамках исторического проекта фестиваля татарской культуры в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Музей татарской культуры и быта в Санкт-Петербурге создан по инициативной группе лиц при поддержке «Дома Дружбы Ленинградской области» и президента Ассоциации деятелей культуры и искусства «Питер буйлары» Рустама Хучашева и руководителя татарского общества «Файда» Айрата Маннанова.
Айрат Акдасович рассказал журналисту об истории создания музея, о его идейном вдохновителе Рустаме Хучашеве, безвременно ушедшем в январе этого года.
Айгуль Максутовна, член совета РОО Татарской культуры Ленинградской области «Татарское культурное общество «Файда» (Польза) провела экскурсию по музею.
В завершении съемок коллектив татарского эстрадно-фольклорного ансамбля «Файда», руководитель Гульнара Файзуллина, исполнил татарскую песню «Авыл койлэре» («Деревенский мотив»).
На встрече также присутствовали: Председатель Общественной организации Татарского общества «Изге юл» Тосненского района Ленинградской области Кутуев Иниятулла Ганиевич, Председатель Региональной общественной организации «Татарское Общество «Нур Плюс» Магдиев Ринат Рауфович.
Линара Николашкина,
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