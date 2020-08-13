enrutat
Главная / В Ленинградской области идут съёмки о музее татарской культуры
В Ленинградской области идут съёмки о музее татарской культуры

В Ленинградской области идут съёмки о музее татарской культуры

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 13.08.2020 0 58

В Доме Дружбы Ленинградской области состоялись документальные съёмки о музее татарской культуры, в рамках исторического проекта фестиваля татарской культуры в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Музей татарской культуры и быта в Санкт-Петербурге создан по инициативной группе лиц при поддержке «Дома Дружбы Ленинградской области» и президента Ассоциации деятелей культуры и искусства «Питер буйлары» Рустама Хучашева и руководителя татарского общества «Файда» Айрата Маннанова.

Айрат Акдасович рассказал журналисту об истории создания музея, о его идейном вдохновителе Рустаме Хучашеве, безвременно ушедшем в январе этого года.

Айгуль Максутовна, член совета​ РОО Татарской культуры Ленинградской области «Татарское культурное общество «Файда» (Польза) провела экскурсию по музею.

В завершении съемок коллектив татарского эстрадно-фольклорного ансамбля «Файда», руководитель Гульнара Файзуллина, исполнил татарскую песню «Авыл койлэре» («Деревенский мотив»).

На встрече также присутствовали:  Председатель Общественной организации Татарского общества «Изге юл» Тосненского района Ленинградской области Кутуев Иниятулла Ганиевич, Председатель Региональной общественной организации «Татарское Общество «Нур Плюс» Магдиев Ринат Рауфович.

Линара Николашкина,

фото автора

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.