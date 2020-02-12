В Лесосибирске провели второй «Тат-квиз»

В минувшее воскресенье, 9 февраля, в Центральной городской библиотеке им. А.П.Чехова г.Лесосибирска состоялась вторая городская игра «ТАТ-КВИЗ». 6 команд поборолись за звание знатоков татарской культуры, языка и национальных татарских традиций. Команда-победительница второй городской игры ТАТ-КВИЗ — «Яшьлек» — она набрала наибольшее количество баллов.

ТАТ-КВИЗ стал заключительным мероприятием проекта «Сокровища нации», но Татарский клуб продолжает свою активную деятельность.

В феврале Татарскому клубу «Мин татарча сөйләшәм» Лесосибирска исполнился ровно год. За это время сделано немало: был проведен Татарский диктант, первая игра ТАТ-КВИЗ, национальный праздник «Чаепитие по-татарски», мастер-класс по росписи платков, тематические встречи клуба, музыкальные и творческие задания, чтение отрывков художественных произведений татарских писателей, игры «Угадай слово» и «Угадай мелодию», знакомство с новыми книгами на татарском языке и мн. др.

Эти встречи всегда проходят в теплой и непринужденной атмосфере. Участники клуба — это родители с детьми, молодежь, люди старшего поколения.

Татарская молодежь г. Лесосибирска