3 ноября 2020 года в 14.00 часов в Литературном музее Габдуллы Тукая открывается выставка книжной графики Байназара Альменова «Образы, знакомые с детства».

Байназар Мустафьевич Альменов (1909–1976), заслуженный деятель искусств ТАССР (1957), на протяжении нескольких десятилетий ХХ века был ведущим книжным графиком республики. Проработав в Татарском книжном издательстве более 30 лет, он оформил более 200 книг татарских и русских писателей. Знакомство с татарской литературой, особенно с произведениями Габдуллы Тукая, до сих пор для многих жителей Татарстана начинается с книг, иллюстрированных Б.М. Альменовым.

Лучшим произведениям Б. Альменова свойственны особая выразительность и повышенная эмоциональность. Его иллюстрации к произведениям татарских писателей сочетают глубокое знание реалий жизни татарского общества и достоверную передачу психологического состояния героев. Они настолько верно и убедительно выражают авторский замысел, так точно соответствуют литературной канве, что задают тон восприятию книги еще до ее чтения.

Иллюстрации к произведениям Габдуллы Тукая стали визитной карточной Б. Альменова и сквозной линией его творчества, начало которой было положено в 1936 году. Вершиной этого творческого процесса стало издание поэм-сказок Тукая «Шурале» в 1966-м и «Су анасы» в 1968 годах.

Обе книги отличаются цельностью оформления, соразмерностью рисунка и текста, выразительностью линий, гармоничным колоритом, напряженным драматизмом сюжетов, правдивостью национальных характеров, убедительностью сказочных образов, заставляющих поверить в их реальность. Монументальный характер, приданный художником фигурам Шурале и Былтыра, символизирует вечное противостояние человека и природы. Мягкость и лиричность свойственны детским и женским образам в «Су анасы», в деталях интерьеров отражается привычный уклад жизни татарской деревни. Объединяет обе книги поэтический образ природы родного края, с любовью воссозданный художником.

На выставке будет представлено более 40 оригинальных рисунков художника, среди которых значимое место занимает серия иллюстраций к татарскому народному эпосу «Идегей», созданная в 1941–1942 годах. Эта серия стала самым значительным явлением в графическом искусстве Татарстана середины ХХ века. Духовная и эмоциональная насыщенность образов народных героев, ведущих борьбу с врагами отечества, очевидная для художника параллель исторических событий воплощены в динамичных композициях, сочетающих академичность художественной манеры с экспрессией характеров.

Справки по телефону: + 7 843 590 86 67.

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