В Магнитогорске открыли временной портал в 1930-е годы

Это событие было приурочено ко Дню памяти жертв политических репрессий, к которому готовились не один год. Среди организаторов: отдел татарской культуры Дома дружбы народов г. Магнитогорска, председатель городской национально-культурной автономии татар Кадиминур Тагиров. К знаменательному мероприятию присоединилась и группа студентов исторического факультета Института гуманитарного образования МГТУ им. Носова со своим научным руководителем, кандидатом исторических наук Алексеем Ивановым, а также потомки первостроителей Магнитогорска.

Семь лет шла огромная работа с музеями, архивами НКВД, другими документальными источниками, дополненная общением с людьми, которые волею судеб оказались на строительстве Магнитогорска в тяжелые 30-е годы ушедшего столетия. В результате кропотливого труда историка-краеведа, кандидата философских наук Салавата Ахметзянова, занавес молчания и таинственности был, наконец, поднят – на свет появились книги об истории Магнитки первых лет, о подневольном труде репрессированных граждан бывшего СССР, сосланных на строительство города и металлургического комбината из Татарстана и центральной России. Уже достаточно долгое время продолжается работа по установлению памятника труду подневольным строителям, буквально отдавшим свою жизнь на строительстве нового современного города, которую упорно ведут известные магнитогорцы – Равиль Хуснутдинов (главный редактор газеты магнитогорских татар «Татар рухы («Татарский дух»), профессор технического университета Марина Потемкина, представитель общественности, потомок первостроителей – Алексей Добрин и др. По инициативе С. Ахметзянова именно ко Дню памяти и была организована экскурсия «Сталинский период в истории Магнитки».

Начало всему положила встреча у памятника Первой палатке и рассказ историка Салавата Ахметзянова о проведенных им исследованиях, результатах поисковой краеведческой работы, об истории создания памятника и авторе стихотворных строчек, увековеченных в основании монумента, и в завершение – возложение живых цветов. Салават Ахметзянов рассказывает: «История подневольных первостроителей Магнитки включает множество фактов и аспектов, и изложить их за один раз просто не представляется возможным. Так, уже доподлинно известно, что в строительстве города приняло участие большое количество раскулаченных ссыльных – их в магнитогорской ссылке побывало более 50 тысяч человек. С 1930 года, вплоть до смерти И. Сталина, в Магнитогорске функционировало несколько лагерей для заключенных и за 20 с лишним лет через них прошло более 100 тысяч человек. Во время Великой Отечественной войны к людям подневольного труда добавилась категория трудармейцев, а после ее окончания – советских военнопленные, побывавшие в фашистском плену и присланные на строительство города и завода.

Именно спецпереселенцы жили в палатках, в ситуации предельного физического и психического напряжения, массово погибали от холода, голода и эпидемий, и особенно это коснулось детей и стариков. Наш земляк Борис Ручьев, автор знаменитых стихов о палатке, тоже попал под молох сталинских репрессий и был отправлен в лагерь в Якутии, где долгие годы ему приходилось выживать в самые лютые холода».

Далее, более тридцати участников акции отправились на автомобилях к следующему пункту экскурсионной программы – Новосеверному кладбищу. Здесь располагался Северный спецпоселок, состоявший из трех поселков: Старосеверного, Саманного и Новосеверного. От Северного сохранилось обветшавшее здание школы №35 – первой школы-семилетки, в которой татарские дети обучались школьным предметам на родном языке, а также русском языку. Недалеко от школы располагался поселок Саманный, включавший пять бараков, сооруженных из глины и соломы. А еще через триста-четыреста метров – поселок Старосеверный. На все три поселка – одна общая комендатура, баня, два кладбища, одно из которых ушло под промышленные отвалы металлургического производства в более поздний период, второе – действующее и поныне. Значительная часть этого кладбища – татарская. Через горку от кладбища раскинулся еще одни поселок – Новосеверный, существующий до сих пор.

Третьим пунктом экскурсионного маршрута стала поездка к поселку Новотуковый, входящему ныне в состав Димитровского поселка, и как прежде, отделенного от него речкой Башик, заросшей камышом. В октябре 2018 года на окраине Димитровского поселка установлен памятный знак в честь спецпереселенцев Новотукового спецпоселка, более тысячи которых погребено здесь в безымянных братских могилах в 1930-е годы. На данной территории хоронили и заключенных из близлежащего лагеря «Ежовка». После войны на этом месте было организовано кладбище для немецких военнопленных. Возможно, что сюда же привозили людей, расстрелянных в здании НКВД, руины которого до сих пор сохранились в переулке Почтовом.

Далее экскурсия проследовала по улице Кирова мимо офиса организации «Прокатмонтаж», недалеко от которого находился лагерь заключенных № 257 – «Ежовка», названный по имени ближней горы, и до дома №19 по улице Электросети в районе бывшего «пятого участка». Ныне здесь располагается офис другой организации – «Магнитогорскгазстрой», половину корпуса которого составляет сохранившееся двухэтажное здание бывшего управления лагерей с характерной классической лепниной сталинской эпохи. В 1932 году его построили на базе сборного американского барака. Значительно позднее, с конца 1950-х, в этом помещении находился райком партии Сталинского района и был надстроен третий этаж.

И снова автоколонна двинулась по улице Кирова, минуя управление ММК на Комсомольской площади, бывшее здание горкома партии, опустевшую площадку знаменитого и горячо любимого ранее горожанами кинотеатра «Магнит» и свернула в переулок Почтовый. Подъем в горку, и группа экскурсантов подъехала к полуразрушенному сооружению с многочисленными подвальными помещениями, построенному в далеком 1934 году руками заключенных. По рассказам людей, обследовавших это здание, в его подвальном этаже до сих пор сохранились камеры, на стенах которых остались следы пуль…Очевидно, какое-то количество подследственных расстреливали именно там, а тела, по версии исследователей, перевозились для захоронения на окраину Димитровского поселка. Скорее всего, регулярные массовые расстрелы производились все же в подвалах следственного изолятора, находившегося на территории и ныне действующей магнитогорской тюрьмы. На этом объекте трехчасовая экскурсия была закончена.

Погружение в прошлое через своего рода временной портал может помочь осмыслить настоящее намного глубже. Сегодня наше сознание напряжено в связи с угрожающе нарастающей эпидемией коронавируса, что помогает лучше понять людей того времени, живших в условиях постоянной и многолетней смертельной катастрофы. Но деды и прадеды нынешних магнитогорцев сумели выжить, и это дает нам основание думать и верить в успешное преодоление всех вызовов грядущих дней.

Лия Ахметзянова