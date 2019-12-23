В Магнитогорске состоялся творческий юбилейный концерт Заслуженного работника культуры Республики Татарстан Ильяса Гафарова

В Магнитогорском Доме дружбы народов состоялся долгожданный творческий вечер музыканта, композитора, Заслуженного работника культуры Республики Татарстан Ильяса Гафарова, страстно влюбленного в родную татарскую культуру.

В юбилейном концерте приняли участие все коллективы, с которыми он работал много лет, солисты, участники молодежных коллективов отдела татарской культуры, бывшие коллеги.

Звучали песни в исполнении солистов и ансамблей, веселыми искрами молодости и задора сыпали танцевальные номера Клуба татарской молодежи «Идель», хохот и смех вызывали любимые зрителями интермедии – юмористические миниатюры из жизни в исполнении самодеятельных артистов и самого виновника торжества – Ильяса Гафарова. Завораживали, уводя в мир размышлений духовные песнопения – мунаджаты.

А в исполнении юбиляра звучали попурри, обработки из татарских народных песен, “Вариация на две татарские темы» в исполнении Ильяса Гафарова и лауреата международных конкурсов, директора музыкальной школы села Аскарово Гузели Тутаевой-Ниязгуловой. И, конечно, поздравления, пожелания, дружные аплодисменты и подарки.

А теперь о юбиляре.

С раннего детства маленький Ильяс слышал в доме музыку – татарские народные песни, которые исполняли его эби и бабай, мелодии на гармони. И уже в семь лет он попросил купить ему гармонь, и отец купил ему – зеленую, маленькую, но настоящую, за 16 рублей! И через несколько часов, перебирая клавиши под напевы отца, он уже начал играть несколько известных мелодий.

Позднее маленький Ильяс сам отправился в музыкальную школу, сдав вступительные экзамены. А через несколько лет, без колебаний поступил в музыкальное училище, и позднее – в консерваторию. Со времени учебы началась и его творческая деятельность. Молодой талантливый парень начал писать аранжировки на татарские народные мелодии в переложении для оркестров и ансамблей народных инструментов, благодаря чему популярные народные произведения получили новое оригинальное звучание.

На государственном экзамене выпускник Ильяс Гафаров выступил дирижером народного оркестра консерватории с авторской фантазией на две народные песни.

А спустя несколько лет с татарской народной песни «Сандугачым – былбылым» в обработке Ильяса Гафарова Динар Ибрагимов – будущий участник, ставшей впоследствии известного магнитогорского инструментального ансамбля «Баян-позитив» из Магнитогорска, сдавал на выпускном дипломном концерте в музыкальном училище им. М.Глинки г. Магнитогорска в качестве дирижера оркестра русских народных инструментов.

Не все знают, что Ильяс Вагизович является воспитанником нашего знаменитого земляка, Заслуженного деятеля искусств России и РТ Рафаила Бакирова. Одиннадцать лет молодой баянист играл на контрабасе в студенческом ансамбле «Айгуль» и брал у метра уроки композиторского мастерства.

До 1999 года Ильяс Гафаров работал аккомпаниатором в ансамблях общественной организации «Татарский культурный центр», в 2001-м окончил Магнитогорскую государственную консерваторию. Но уже с 1999 года Ильяс Гафаров трудится в Магнитогорском центре национальных культур, впоследствии получившем название Дома Дружбы народов.

В 2000 году, будучи еще студентом консерватории, Ильяс Гафаров при Татарском культурном центре организовал молодежный эстрадный ансамбль «Юлдаш». В том же году, в Казани, объявили конкурс «Татарстан яшьлэре». И двое талантливых студентов магнитогорской консерватории решили в нем участвовать. Лиана Канафеева, с двумя песнями Ильяса «Идел кичтем» и «Язгы моннар» выступила как певица, а Ильяс Гафаров – как композитор. Удача и успех улыбнулись дебютантам, и Лиана с песнями Ильяса Гафарова стала дипломантом конкурса!

В 2012 году, уже в Доме дружбы народов Ильяс Гафаров создает ансамбль современной татарской песни «Сюмбеля». Благодаря ансамблю и его руководителю татарская песня на магнитогорской сцене приобрела новое, неповторимое, свежее двухголосное звучание. Помимо работы с вокальным ансамблем, Ильяс Вагизович индивидуально занимается с солистами, помогая добиваться успехов в творчестве. За прошедшие годы ансамбль добился немалых успехов – он лауреат региональных и международных конкурсов. В репертуаре его есть и песни на музыку Рафаила Бакирова.

Шли годы, и успешный педагог Ильяс Вагизович Гафаров получил еще одно образование религиозное – в 2009 году окончил Российский исламский университет. По словам магнитогорцев, он с душой проводит мусульманские обряды и ритуалы: «Никах», «Исем кушу», проводы усопших в мир иной и другие, с мудрым напутствием напоминая присутствующим о ценности семьи, родственных отношений, уважительном отношении к родителям и людям старшего возраста.

Еще будучи студентом исламского университета, он первый в России, начал проводить «Мавлид байрам» в форме театрализованного представления, опираясь на свое профессиональное музыкальное образование и творческое видение. И с 2007 года Ильяс Гафаров является его бессменным руководителем, сценаристом и режиссером. За эти годы, городской праздник «Мавлид», наряду с Сабантуем, стал самым любимым. Этот день горожане ждут с нетерпением и зал всегда переполнен.

По многочисленным отзывам, более всего зрителям запоминаются театрализованные миниатюры, задуманные режиссером праздника как духовно-воспитательная форма общения со зрителем. Подмечено, что эти небольшие зарисовки из обыденной жизни надолго запечатлеваются в сердцах и душах детей и взрослых.

И все это благодаря одаренному человеку, его таланту объединять людей для совместной творческой и духовной деятельности.

В том же 2007 году в отделе татарской культуры Дома дружбы народов был создан молодежный ансамбль “Каусар”. Идейным вдохновителем и творческим руководителем стал Ильяс Гафаров. В репертуаре ансамбля: “мунаджаты” – древнейший жанр, как обращение к Богу с молитвами и просьбами и “нашиды” –наставления для верующих людей в поэтической форме. А через 10 лет ансамбль стал обладателем Гран-при на первом конкурсе мунаджатов в старинном городе Троицк Челябинской области и привез в родной город бессценный подарок – Коран, с покрытием из сусального золота.

В 2019 году трудовой стаж Ильяса составил 25 творческих лет. Из них уже 15 – он аккомпаниатор народного коллектива ансамбля татарской песни “Сююмбике”.

Немного истории. С 1936 года – первых лет строительства Магнитогорска, в клубе Центрального поселка при Левобережном дворце металлургов начал действовать поистине народный «Татаро-башкирский народный театр». К сожалению, со временем он прекратил свою работу. А в 2019 году Ильяс Гафаров вместе с сотрудниками отдела татарской культуры Дома дружбы народов окончил курсы по театральной режиссуре в Казани. Так, коллегиально было решено возродить прекрасные театральный традиции, начав с небольших интермедий на татарском языке .

Если человек талантлив, он талантлив во всем. Говорят, что если человек работает в культуре более 10 лет, если к нему тянутся люди, значит, он состоялся как личность. А если человек проработал в культуре 25 лет, да еще лихо играет на баяне, сочиняет музыку, поет, то с уверенностью можно сказать, что этот человек всю жизнь посвятил людям и искусству. Кто-то живет просто и буднично. А кто-то горит творческим огнем, отдавая свет своей души людям. Когда работа приносит человеку радость и удовольствие, он чувствует себя счастливым. А если работа – это еще и дело всей его жизни, то тот можно только позавидовать.

Заслуженный работник культуры Республики Татарстан Ильяс Вагизович Гафаров находится в самом расцвете своей жизни и своего творчества! Пожелаем ему удачи на этом непростом и прекрасном жизненном пути.

Руководитель отделения «Ак калфак» г. Магнитогорска,

методист Дома дружбы народов Лия Ахметзянова