В Мамадышском районе создадут сквер имени композиторов Яруллиных

В честь трех композиторов – Загидуллы, Фарида и Мирсаида Яруллиных – в селе Малая Сунь Мамадышского района Татарстана разобьют сквер. Работы по благоустройству территории уже начались, пишет газета «Нократ».

Композиторы родились в этом селе, и сквер создадут на месте родового гнезда Яруллиных. С 1993 по 1996 год здесь находился музей Фарида Яруллина. Но затем здание сгорело, и здесь так ничего и не построили.

«В 2020 году было принято решение место облагородить», – пояснил глава сельского поселения Мансур Салахов.

На создание сквера направлено около 1,5 млн рублей. Инициировали процесс местные жители и руководитель поселения.

По замыслу авторов идеи, в центре сквера брусчатку выложат в форме скрипичного ключа. Вокруг площадки высадят цветы и уложат газон. Появятся здесь и пирамидальные тополя.

tatar-inform.ru