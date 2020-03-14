В Марий Эл стартует IX Межрегиональный фестиваль-конкурс детского самодеятельного творчества «ЧУЛПАН»

28 марта в стенах Республиканского центра татарской культуры (г. Йошкар-Ола, ул. Мира, 28) пройдет IX Межрегиональный фестиваль-конкурс детского самодеятельного творчества «ЧУЛПАН».
УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ:
- Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл;
- Государственное автономное учреждение культуры Республики Марий Эл «Республиканский центр татарской культуры»;
- Региональная национально-культурная автономия татар Республики Марий Эл.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- поиск и реализация художественного потенциала талантливых, самобытных коллективов;
- привитие интереса к музыкальному и танцевальному наследию татарского народа;
- предоставление возможности всем желающим проявить себя в творчестве;
- развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между творческими коллективами;
- привлечение внимания общественности к проблемам детского самодеятельного творчества;
- содействие в развитии перспективных творческих коллективов и исполнителей.
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА:
- хореография: танцевальные коллективы;
- вокал: ансамбли, сольные исполнители;
- игра на народных инструментах.