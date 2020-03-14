В Марий Эл стартует IX Межрегиональный фестиваль-конкурс детского самодеятельного творчества «ЧУЛПАН»

28 марта в стенах Республиканского центра татарской культуры (г. Йошкар-Ола, ул. Мира, 28) пройдет IX Межрегиональный фестиваль-конкурс детского самодеятельного творчества «ЧУЛПАН».

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ:

Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл;

Государственное автономное учреждение культуры Республики Марий Эл «Республиканский центр татарской культуры»;

Региональная национально-культурная автономия татар Республики Марий Эл.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

поиск и реализация художественного потенциала талантливых, самобытных коллективов;

привитие интереса к музыкальному и танцевальному наследию татарского народа;

предоставление возможности всем желающим проявить себя в творчестве;

развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между творческими коллективами;

привлечение внимания общественности к проблемам детского самодеятельного творчества;

содействие в развитии перспективных творческих коллективов и исполнителей.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА:

хореография: танцевальные коллективы;

вокал: ансамбли, сольные исполнители;

игра на народных инструментах.

Положение ЧУЛПАН

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