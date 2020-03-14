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В Марий Эл стартует IX Межрегиональный фестиваль-конкурс детского самодеятельного творчества «ЧУЛПАН»

В Марий Эл стартует IX Межрегиональный фестиваль-конкурс детского самодеятельного творчества «ЧУЛПАН»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 14.03.2020 0 9

28 марта в стенах Республиканского центра татарской культуры (г. Йошкар-Ола, ул. Мира, 28) пройдет IX Межрегиональный фестиваль-конкурс детского самодеятельного творчества «ЧУЛПАН».

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ:

  • Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл;
  • Государственное автономное учреждение культуры Республики Марий Эл «Республиканский центр татарской культуры»;
  • Региональная национально-культурная автономия татар Республики Марий Эл.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

  • поиск и реализация художественного потенциала талантливых, самобытных коллективов;
  • привитие интереса к музыкальному и танцевальному наследию татарского народа;
  • предоставление возможности всем желающим проявить себя в творчестве;
  • развитие и укрепление профессиональных и культурных связей между творческими коллективами;
  • привлечение внимания общественности к проблемам детского самодеятельного творчества;
  • содействие в развитии перспективных творческих коллективов и исполнителей.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА:

  • хореография: танцевальные коллективы;
  • вокал: ансамбли, сольные исполнители;
  • игра на народных инструментах.

Положение ЧУЛПАН

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