enrutat
Главная / В мечети Первоуральска стартует новая благотворительная акция помощи инвалидам
В мечети Первоуральска стартует новая благотворительная акция помощи инвалидам

В мечети Первоуральска стартует новая благотворительная акция помощи инвалидам

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Благотворительность, Соотечественники, 12.11.2020 0 1

В мечети «Сабр» города Первоуральска стартует новая благотворительная акция помощи инвалидам. Планируется раздача продуктовых пакетов.

 

davletov

 

«В Декаду инвалидов (Она приурочена к Международному Дню инвалидов, который по решению ООН с 1993 года отмечается 3 декабря. — прим. ред.),  мы ежегодно организуем стол от нашей мечети. Из-за пандемии организовать мероприятие не получится, планируем раздачу продуктовых пакетов»  — рассказал Салават Давлетов, имам мечети «Сабр»

 

 

Чтобы принять участие в акции можно отправить любую финансовую помощь по номеру: +79221246522 — Катаева Рамзия Рамильевна.

По всем вопросам следует обратиться к Салавату Давлетову по номеру +79617725814.

Альбина Шаймухаметова

ural.tatar

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.