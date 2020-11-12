В мечети Первоуральска стартует новая благотворительная акция помощи инвалидам

В мечети «Сабр» города Первоуральска стартует новая благотворительная акция помощи инвалидам. Планируется раздача продуктовых пакетов.

«В Декаду инвалидов (Она приурочена к Международному Дню инвалидов, который по решению ООН с 1993 года отмечается 3 декабря. — прим. ред.), мы ежегодно организуем стол от нашей мечети. Из-за пандемии организовать мероприятие не получится, планируем раздачу продуктовых пакетов» — рассказал Салават Давлетов, имам мечети «Сабр»

Чтобы принять участие в акции можно отправить любую финансовую помощь по номеру: +79221246522 — Катаева Рамзия Рамильевна.

По всем вопросам следует обратиться к Салавату Давлетову по номеру +79617725814.

Альбина Шаймухаметова

ural.tatar