В мечетях республики стартовал прием заявок на жертвенных баранов

31 июля 2020 года мусульмане всего мира встретят один из главных праздников – Курбан-байрам (или Ид аль-адха). Ежегодно он отмечается на 10-й день исламского месяца Зуль-хиджа. В преддверии Курбан-байрама Благотворительный фонд «Закят» объявляет традиционную акцию «Накорми нуждающегося». В рамках инициативы каждый желающий может приобрести барашка в фонде «Закят» и передать жертвенное мясо нуждающимся.

Стоимость одного годовалого барана составляет 8 000 рублей и включает заклание, разделку и раздачу мяса неимущим, инвалидам и многодетным семьям.

«Благотворительный фонд «Закят» полностью возьмет на себя решение всех организационных вопросов: от закупки до доставки мяса в руки нуждающихся, — отмечает генеральный директор фонда Булат Марданов. – Наши квалифицированные специалисты консультируют благотворителей по обряду жертвоприношения и другим интересующим вопросам».

По словам руководителя, услуги Фонда – бесплатные. Никакой финансовой выгоды фонд не имеет, работа по распределению мяса Курбан осуществляется ради довольства Всевышнего.

Воспользоваться услугами Фонда можно, позвонив по телефону: +7 (843) 225-33-22.

Также можно сразу купить барашка, отправив средства на карту СБ 4276 6200 4378 2170 (сотрудник фонда – Гюзелия Галимзяновна В.) Торопитесь, количество баранов ограничено!

Также заявки на заклание жертвенных животных начали принимать мечети Татарстана.

dumrt.ru