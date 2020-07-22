В Менделеевске открыта передвижная выставка «Татарская АССР — Республика Татарстан: время, события, люди»

Проект организован Национальным музеем РТ по случаю 100-летия ТАССР. По мнению, пришедших на выставку, Раисы Куршаковой и Любови Рябовой, стенды впечатляют. Работа этого масштабного проекта в районах республики станет одним из важных событий юбилейного года.

Передвижная экспозиция знакомит с историческими документами, фотографиями татарских общественных деятелей, стоявших у истоков республики. Аннотации к снимкам даны на двух государственных языках Республики Татарстан.

Разделы посвящены становлению автономии, социально — экономическому развитию региона, богатому культурному наследию, спортивным достижениям. Два стенда посвящены истории Великой Отечественной войне. Одна фотография из этого раздела связана с нашим районом.

По словам сотрудника Краеведческого музея Ольги Боднарь, снимок повествует о передаче делегацией ТАССР танковой колонны «Колхозник Татарии» воинской части в 1943 году. «Осенью 1942 года по инициативе молодежи Сабинского района в сельских районах Татарии широко развернулся сбор средств на танковую колонну „Колхозник Татарии“. Всего сельские труженики собрали 100 миллионов рублей. 5 мая 1943 года танковая колонна из 200 „тридцатьчетверок“ была передана делегацией ТАССР трем бригадам 10-го танкового корпуса в прифронтовом Старом Осколе. Командиром корпуса был наш земляк, уроженец Куракова генерал-майор танковых войск Василий Бурков», — рассказала сотрудник музея.

Кроме того, наш район активно подключился к этому сбору. В подшивках районки военных лет можно найти публикации о результатах. В одной из районных газет есть публикация с заголовком «На танковую колонну», в котором говориться, что в колхозе «Кзыл юлдуз» уже собрано 4 тысячи рублей, в сельхозартели «Кзыл байрак» внесли на постройку колонны три тысячи рублей. И такие материалы встречаются в каждом номере 1942 года.

Напомним, что выставка будет работать до 10 августа.

mendeleevskyi.ru