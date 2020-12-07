В Мензелинске реализуется полилингвальный образовательный проект

В рамках сохранения и развития родного языка, полилингвального образования и воспитания детей в дошкольных учреждениях 2 декабря 2020 года в Ресурсном центре по подготовке национальных кадров Мензелинского педагогического колледжа им. Мусы Джалиля начал реализовываться полилингвальный образовательный проект “Практическое владение татарским и английским языками как средство речевой коммуникации воспитателей дошкольных образовательных учреждений с использованием инновационных педагогических технологий”.

Участниками апробации образовательного проекта стали 8 воспитателей из Мензелинского детского сада № 2 “Алтынчэч” и 6 воспитателей из детского сада № 7 “Березка”. Данная группа из 14 воспитателей 70 часов будут изучать татарский язык, а затем 70 часов английский, чтобы в режимных моментах ДОУ использовать его на уровне совершенной речи.

В конце проекта предусмотрена интегрированная промежуточная аттестация. На сегодняшний день воспитатели на основе УМК «Говорим на родном языке» формируют необходимую лексику, анализируют способы изучения языка, знакомятся с новыми педагогическими приемами. Модуль по изучению татарского языка предусматривает работу воспитателей со Смарт-доской, интерактивным столом, планетарием, цифровой лабораторией ЛабДиск, конструкторами LEGO Education на современной материально-технической базе Мензелинского педагогического колледжа, также обучение успешному и эффективному использованию в детском саду программы SMART Notebook, интерактивного мультимедийного сервиса LearningApps, платформы Wix и некоторых форм Google.

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