В Мензелинском драмтеатре прошла премьера мелодрамы «Джамиля»

В Мензелинском государственном татарском драматическом театре имени Амутбаева состоялась премьера мелодрамы «Джамиля» по повести киргизского писателя Чингиза Айтматова. Постановку приурочили к 75-летию Победы, сообщает «Мензеля-информ».

Произведение «Джамиля» было издано в 1958 году. Именно это произведение принесло Айтматову мировое признание. Главную роль в спектакле исполнила Динара Актамова — актриса смогла передать положение женщины в патриархальных условиях жизни того времени. Миниатюрная, с горящими глазами, талантливая Динара через свою героиню показала, как умеет любить и быть покладистой даже самая строптивая женщина. Вместе с Данияром, роль которого исполнил актер Руслан Ахметзянов, они смогли уверить зрителя в настоящей, взаимной любви.

Неповторимая особенность спектакля в том, что историю любви, семейных отношений, жестокости, войны и детства до зрителя доносит младший брат мужа Джамили — Сеит. Роль подростка Сеита сыграл Инсаф Альмухаметов, он умилил зрителей своей чистотой намерений, трогательностью, способностью искренне и свято любить.

Роль повзрослевшего Сеита-художника представил актер Рустем Зиннуров, в свою игру он вложил целую гамму переживаний и чувств, представив зрителю эмоции, сумасшествие и харизму.

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