В Министерстве культуры Свердловской области состоялось совещание по вопросу подготовки и проведения празднования 100-летия образования Республики Татарстан на территории Свердловской области

30 января 2020 года в Министерстве культуры Свердловской области состоялось совещание по вопросу подготовки и проведения празднования 100-летия образования Республики Татарстан на территории Свердловской области.

На совещании приняли участие первый заместитель Министра культуры Свердловской области Г.Ю. Головина, заместитель Постпреда Республики Татарстан в Свердловской области Ф.А.Сафиуллина, консультант Постпредства РТ Р.Р.Юсупов, генеральный директор ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» М.С.Турыгин, начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области – Н.Г.Шибанова, директор ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека» – О.И. Калинина, директор ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» – В.Г. Новопашина, консультант Постпредства РТ Р.Р.Юсупов и руководители активных татарских национальных общественных организаций Свердловской области.

Участники обсудили План предстоящих мероприятий, посвященных 100-летию образования ТАССР и вопросы взаимного сотрудничества в их организации.

Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области