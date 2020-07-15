В Московской области прошел праздник Сабантуй в формате онлайн

В минувшие выходные на платформе социальных сетей прошёл XVI-й домодедовский Сабантуй.

Мероприятие открыл председатель Татарского национального центра Московской области Фуад Султанов.

«К сожалению, в этом году Сабантуй в обычном формате, как и все другие массовые мероприятия пришлось отменить. Но и в этих сложных условиях мы решили встретиться на нашем традиционном Сабантуе заочно, с возможностью для каждого в прямом эфире включиться в праздник. Также мы подготовили экскурс в историю домодедовских Сабантуев, нашли фотографии и видеозаписи прошлых лет», — отметил он.

Ежегодно мероприятие поддерживает Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации. В этом году заместитель Полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин отправил видеообращение, а также зачитал приветствие от Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Традиционно площадкой проведения Сабантуя в городе Домодедово был городской парк культуры и отдыха «Ёлочки». Свои поздравления организаторам, жителям и гостям праздника в прямом эфире передала директор парка Юлия Смирнова.

На протяжении нескольких лет «татарское подворье», а также концертную программу представлял Новошешминский район Республики Татарстан. Зрителей поприветствовал Глава района Вячеслав Козлов.

«Праздник плуга» невозможно представить без турнира по национальной борьбе на поясах «Корэш». Домодедовский Сабантуй не могли оставить без внимания участники прошлых лет. В прямом включении с праздником поздравили заслуженный мастер спорта России, четырехкратный чемпион мира по борьбе на поясах Максим Афонин и победитель домодедовского и подольского Сабантуев Рустам Халилюллов.

В течение дня к празднику присоединились многие известные артисты. Своими яркими выступлениями зрителей порадовали народный артист России Ренат Ибрагимов, солист Большого театра Марат Гали, певицы Сюмбель Билалова, Марьям Фаттахова и Ляйсан Мингазова.

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