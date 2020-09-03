В Москве обсудили вопросы сотрудничества Татарстана с Якутией

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ посетил Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ — Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов.

С ним встретился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

Андрей Федотов, назначенный на эту должность в 2018 году, Полпредство Татарстана посетил впервые. Целью встречи стало обсуждение расширения взаимоотношений между двумя регионами.

В настоящее время между субъектами установлены торгово-экономические отношения, налажено сотрудничество в сфере энергетики, образования, науки и культуры.

Планируется, что в декабре текущего года состоится подписание нового Соглашения между правительствами Татарстана и Якутии о сотрудничестве в экономической, культурной, социальной и иных сферах. Оно пройдет в Казани в рамках Дней культуры Республики Саха (Якутия).

А на 2022 год, год 100-летия образования Якутской АССР, запланированы ответные Дни Татарстана в Республике Саха (Якутия).

«Мы рассчитываем на продолжение дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между нашими регионами», — сказал постоянный представитель Якутии.

Наиболее перспективными для взаимодействия являются нефтегазовая промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство. Особый интерес Постпред Республики Саха (Якутия) проявил к авиационному, машиностроительному и судостроительному заводам Татарстана.

«Подписание соглашения будет способствовать развитию совместной деятельности, укреплению наших взаимоотношений в разных сферах», — подчеркнул Равиль Ахметшин.

Он рассказал гостю о направлениях работы полпредства, задачах, стоящих перед представительством, о деятельности, направленной на объединение соотечественников в московском регионе.

Андрей Сандаминович является также Председателем Совета руководителей представительств регионов при Президенте РФ. С большим интересом он выслушал об общественной деятельности Полпредства Татарстана. «Ваш опыт полезен и важен полпредам и других российских регионов, работающим в Москве», — отметил он и предложил Равилю Калимулловичу выступить на одной из ближайших встреч совета, рассказать о деятельности представительства Татарстана.

Отметим, что с 30 ноября по 6 декабря 2020 года в Москве пройдут Дни культуры Дальнего Востока. Традиционно в них примут участие 11 субъектов округа, в том числе Республика Саха (Якутия).

Во встрече также приняли участие руководители отделов Полпредства Татарстана и Республики Саха (Якутия) — Фаннур Гарифуллин и Наталья Максимова.

tatmsk.tatarstan.ru