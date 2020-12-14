В Москве обсудили возможности изучения родных языков

11 декабря 2020 года в Полпредстве Татарстана прошел круглый стол «Сохранение родного языка в мегаполисе в условиях глобализации».

В рамках встречи были подняты проблемы и возможности изучения родных языков. Участники круглого стола обменялись опытом и практиками изучения родных языков, в том числе посредством применения новых информационно-технологических платформ.

В работе круглого стола приняли участие и представители Татарстана: заместитель руководителя Исполкома ВКТ Ильгиз Халиков, руководитель Центра онлайн-школы «Ана теле» КФУ Кадрия Фатхуллова, руководитель онлайн-школы IDELIA Сириня Ахтямова.

До начала мероприятия они посетили Татарский культурный центр, экскурсию по зданию им провел Анвер Хусанов, заместитель председателя Автономии татар Москвы.

Также гости из Казани посетили Даниловское кладбище, где почтили память известных соплеменников — первого секретаря ТАССР Фикрята Табеева, журналиста-международника Фарида Сейфуль-Мулюкова, разведчика Ибрагима Аганина, профессора Абдулхана Ахтамяза и других.