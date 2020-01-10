В Москве откроется Дом дружбы народов федерального уровня

«Президент России дал такое распоряжение — у федеральных национальных организаций Москвы должно быть общее место. Выделены средства на финансовые затраты, место уже определено. В первой половине следующего года будет выполнен ремонт здания, ожидаем, что к осени Дом заработает», — отметил Ильдар Гильмутдинов.

По словам депутата, он сам еще не видел будущий Дом дружбы. Адрес совсем недавно утвержден решением Правительства — улица Щепкина, дом 22. «Мы осмотрели несколько мест. Это здание площадью 8 тысяч квадратных метров, очень просторно. Там хватит места всем. На прошлой неделе обсудили с федеральным агентством, будем смотреть еще раз и решим, что, как и где будет расположено», — рассказал он.

Как утверждает Ильдар Гильмутдинов, в столице в настоящее время работают 20 федеральных национально-культурных автономий, есть организации другого формата. «Они не должны работать, находясь каждый там, где нашел себе уголочек. Нужно работать вместе, сообща. У нас у всех общественная деятельность, без штата и бюджета. Мы работаем по своей доброй воле, можно сказать волонтеры. И когда Правительство протягивает руку помощи — отвергать ее нельзя», — считает Гильмутдинов.