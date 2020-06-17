В Москве почтили память первого секретаря Татарского обкома КПСС Зиннята Муратова

На Троекуровском кладбище Москвы возложили цветы к могиле Муратова Зиннята Ибетовича (1905-1988), первого секретаря Татарского обкома КПСС.

Память одного из руководителей республики советского периода почтили заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, руководитель Татарской автономии Москвы Фарит Фарисов, заместитель Полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин, сотрудники Полпредства.

В память по усопшему по мусульманской традиции прочитали молитву-дуа.

Зиннят Муратов находился на посту руководителя ТАССР дольше всех предшественников – 13 лет, с декабря 1944 по июнь 1957 года.

И был первым этническим татарином, которому доверили за 24 года эту должность.

Был порядочным и скромным человеком. Этого требовал и от подчиненных.

В регионе при нем развивались нефтяная отрасль и авиапромышленность.

В Казани на заводе №22 наладили серийное производство стратегических бомбардировщиков Ту-4, а затем реактивных Ту-16. На заводе №387, в годы войны выпускавшем У-2, начиналось производство вертолетов.

Были созданы консерватория (1945) и филиал АН СССР с научно-исследовательскими институтами (1945).

Справка

Родился в деревне Ново-Калмашево Белебеевского уезда Уфимской губернии.

1927-1930 гг. — студент рабфака в Казани, затем Ленинградского политехнического института.

1930-1933 гг. — преподаватель в Ленинградском институте инженеров водного транспорта.

1933-1935 гг. — секретарь парткома управления и начальник сектора политотдела Омской железной дороги

1935-1941 гг. — начальник Центральных партийных курсов политработников железнодорожного транспорта.

1942 г. — ответственный контролер Комитета партийного контроля при ЦК ВКП(б), 1943 г. — уполномоченный КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской области

С 1944 года до 1950 был секретарем Казанского горкома КПСС.

После работы в Татарии работал инспектором ЦК КПСС, был депутатом Верховного Совета СССР 2-4 созывов.

С супругой Гельзифой Абдул-Хакимовной воспитали троих сыновей: Раднэр Муратов (1928-2004) —советский киноактёр, заслуженный артист РСФСР (известен всем как Василий Алибабаевич в фильме «Джентельмены удачи»), Лир Муратов (1932-2018) — заслуженный тренер РФ по шахматам, международный арбитр по шахматам, Родэс Муратов (1937) — физик, доктор физико-математических наук.

Ушел из жизни в 1988 году.

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