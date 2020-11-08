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В Москве прошел II Нижгарфорум

В Москве прошел II Нижгарфорум

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 08.11.2020 0 13

Мероприятие было посвящено вопросам национальной идентичности татар — уроженцев Нижегородской области.
Обряды, диалект, ислам и история татарских сел — эти и другие темы были подробно освещены спикерами форума.
Отдельным значимым событием стал II семинар по генеалогии нижегородских татар, предметом обсуждения которого стало восстановление родословных.
На семинаре участники узнали все аспекты татарской генеалогии — как восстановить свою родословную на  400 лет, насколько тесно связаны между собой татарские села нижегородчины.

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