В Москве пройдет интеллектуальная игра «Чикләвек»

19 декабря в Татарском культурном центре Москвы пройдет IV интеллектуальная игра «Чикләвек».

Она пройдет в формате викторины, вопросы которой касаются истории Татарстана, культуры, языка и традиций татарского народа.

Недавно проект выиграл грант Правительства Республики Татарстан, который направлен на поддержку общественных организаций в регионах России.

Отметим, что в каждой игре задействовано более 200 человек.

Организатором мероприятия выступает Совет молодежи при Полномочном представительстве РТ в РФ.

По правилам, командам предстоит пройти четыре тура.

В первом раунде участники по очереди выбирают вопросы из различных областей знаний (история, культура, личности и др.) и дают ответ в течение заданного времени. За каждый правильный ответ начисляется определенное количество баллов в зависимости от сложности выбранного вопроса.

Второй тур включает в себя 5 вопросов на смекалку, креатив и знания исторических фактов. Темы вопросов касаются разных аспектов истории и культуры татарского народа.

В третьем раунде игроков проверят на знание современной и классической татарской музыки.

В финальном туре участники по предложенным изображениям должны узнать литературное произведение, найти родовое понятие, объединяющее картинки или исключить лишнее.

Победители получат ценные призы.

Для участия необходимо заполнить анкету по ССЫЛКЕ или на сайте www.tatyashlare.ru.

Подать заявку может как один человек (организаторы распределят по группам), так и команда (от 2 до 5 человек).

После регистрации с участниками дополнительно свяжутся для координации дальнейших действий.

Начало в 17.00.

Адрес: г. Москва, Малый Татарский переулок, д. 8.

Мероприятие пройдет с соблюдением мер противоэпидемиологической безопасности.

tatmsk.tatarstan.ru