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В Москве пройдет турнир по борьбе на поясах

В Москве пройдет турнир по борьбе на поясах

в Новости, Слайдер, Спорт, Соотечественники, 05.02.2020 0 3

29 февраля в школе №1186 имени Мусы Джалиля пройдет XIII традиционный Межрегиональный турнир по борьбе на поясах среди юношей, посвященный памяти Героя Советского Союза Мусы Джалиля.

К участию в турнире приглашаются юноши 20032011 года рождения, имеющие спортивную подготовку по борьбе на поясах и прошедшие медицинский осмотр.

Весовые категории для юношей:

2003 – 2005 г.р.: 50; 55; 64; 71; 85 кг,

2006 – 2007 г.р.: 35; 44 ;55 кг,

2008 – 2009 г.р.: 30; 35; 41 кг;

2010 – 2011 г.р.: 25; 30 кг.

Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами, медалями и памятными призами Оргкомитета соревнования.

Организаторами мероприятия выступают Администрация ГБОУ Школы №1186 имени Мусы Джалиля и судейская коллегия, утвержденная Федерацией борьбы на поясах города Москвы.

Программа мероприятия:

  • 09:00 – 09:45 — взвешивание
  • 09:45 – 10:15 — совещание судей, представителей и тренеров;
  • 10:20 – 12:50 — предварительные схватки;
  • 13:00 –14:00 — торжественное открытие турнира, выступление директора школы, ветеранов спорта, гостей турнира;
  • 14:00 – 15:00 —  финальные схватки;
  • 15:00 – 15:30 —  награждение победителей и призеров. Закрытие турнира.
  • Подведение итогов.

Подробная информация на сайте schuve1186.mskobr.ru или по тел.: +7 (495) 359-57-47, +7(977) 567-31-62 (гл. судья Келбиханов Эврик Муфрудинович).

tatmsk.tatarstan.ru

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