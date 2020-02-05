В Москве пройдет турнир по борьбе на поясах

29 февраля в школе №1186 имени Мусы Джалиля пройдет XIII традиционный Межрегиональный турнир по борьбе на поясах среди юношей, посвященный памяти Героя Советского Союза Мусы Джалиля.
К участию в турнире приглашаются юноши 2003—2011 года рождения, имеющие спортивную подготовку по борьбе на поясах и прошедшие медицинский осмотр.
Весовые категории для юношей:
2003 – 2005 г.р.: — 50; 55; 64; 71; 85 кг,
2006 – 2007 г.р.: — 35; 44 ;55 кг,
2008 – 2009 г.р.: — 30; 35; 41 кг;
2010 – 2011 г.р.: — 25; 30 кг.
Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами, медалями и памятными призами Оргкомитета соревнования.
Организаторами мероприятия выступают Администрация ГБОУ Школы №1186 имени Мусы Джалиля и судейская коллегия, утвержденная Федерацией борьбы на поясах города Москвы.
Программа мероприятия:
- 09:00 – 09:45 — взвешивание
- 09:45 – 10:15 — совещание судей, представителей и тренеров;
- 10:20 – 12:50 — предварительные схватки;
- 13:00 –14:00 — торжественное открытие турнира, выступление директора школы, ветеранов спорта, гостей турнира;
- 14:00 – 15:00 — финальные схватки;
- 15:00 – 15:30 — награждение победителей и призеров. Закрытие турнира.
- Подведение итогов.
Подробная информация на сайте schuve1186.mskobr.ru или по тел.: +7 (495) 359-57-47, +7(977) 567-31-62 (гл. судья Келбиханов Эврик Муфрудинович).