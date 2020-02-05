В Москве пройдет турнир по борьбе на поясах

29 февраля в школе №1186 имени Мусы Джалиля пройдет XIII традиционный Межрегиональный турнир по борьбе на поясах среди юношей, посвященный памяти Героя Советского Союза Мусы Джалиля.

К участию в турнире приглашаются юноши 2003—2011 года рождения, имеющие спортивную подготовку по борьбе на поясах и прошедшие медицинский осмотр.

Весовые категории для юношей:

2003 – 2005 г.р.: — 50; 55; 64; 71; 85 кг,

2006 – 2007 г.р.: — 35; 44 ;55 кг,

2008 – 2009 г.р.: — 30; 35; 41 кг;

2010 – 2011 г.р.: — 25; 30 кг.

Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами, медалями и памятными призами Оргкомитета соревнования.

Организаторами мероприятия выступают Администрация ГБОУ Школы №1186 имени Мусы Джалиля и судейская коллегия, утвержденная Федерацией борьбы на поясах города Москвы.

Программа мероприятия:

09:00 – 09:45 — взвешивание

09:45 – 10:15 — совещание судей, представителей и тренеров;

10:20 – 12:50 — предварительные схватки;

13:00 –14:00 — торжественное открытие турнира, выступление директора школы, ветеранов спорта, гостей турнира;

14:00 – 15:00 — финальные схватки;

15:00 – 15:30 — награждение победителей и призеров. Закрытие турнира.

Подведение итогов.

Подробная информация на сайте schuve1186.mskobr.ru или по тел.: +7 (495) 359-57-47, +7(977) 567-31-62 (гл. судья Келбиханов Эврик Муфрудинович).

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