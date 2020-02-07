В Москве состоится II Форум Нижегородских (Нижгарских) татар

21 марта молодежное крыло ОО «Региональная Национальная Культурная Автономия Татар Нижегородской области» (РНКАТНО) совместно с Землячеством Нижегородских татар г.Москвы планируют провести II Форум Нижегородских (Нижгарских) татар.

Напомним, первый «НижгарФорум» состоялся 19-20 октября 2019г. в Нижнем Новгороде. На этот раз мероприятие состоится в Москве.

Абсолютно любой активный, небезразличный к татарской культуре, традициям, нации и к своей Родине человек может стать частью данного мероприятия. Участие в форуме дает уникальную возможность получить опыт, поделиться своими идеями и совместно найти пути их реализации, зарядиться энергией и обрести новые знакомства.

Молодежное крыло при РНКАТНО открывает прием заявок для участия в НижгарФоруме. Также, к участию приглашаются активисты других татарских организаций региона.

nizgar.ru