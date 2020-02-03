В Москве состоится открытие Татарского литературно-театрального клуба «Тапкитап»

8 февраля в конференц-зале Культурного центра «Дар» г.Москвы открывается Татарский литературно-театральный клуб »Тапкитап». Благодаря новому проекту у жителей Москвы появится уникальная возможность изучить татарскую культуру через тексты татарской классической литературы и видеозаписи спектаклей.

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В рамках этого нового образовательного проекта легендарные татарские спектакли будут представлены в формате лекториев и публичных диспутов.

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Цель проекта — вовлечь зрителя в мир театрального искусства и через сценическое мастерство подарить новые знания. У зрителей будет возможность не только увидеть видеозапись лучших постановок, ставших классикой татарского театра, но и обсудить спектакли сразу после их видео-показа. Ведь в каждой постановке важен контекст, особенно если это спектакль прошлых лет: исторические, политические, общественные реалии обязательно требуют пояснения.

Проект организован при поддержке ДУМ Москвы, КЦ «Дар», Казанского театра Камала и Татарской общины Москвы.

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На данный момент отобрано 6 спектаклей, готовых к трансляции. Они будут идти на татарском языке с русскими субтитрами.

Литературно-театральный клуб откроется 8 февраля показом и обсуждением видеозаписи спектакля режиссера Ильгиза Зайниева «Любовь бессмертная» («Үлеп яратты»). Автор: Ркаиль Зайдулла.

Вход свободный.

Начало в 19:00

Адрес: Москва, ул. Ленинская Слобода, 9, Культурный центр «Дар», Конференц-зал

Тел: +7495-675-59-41

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