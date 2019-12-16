В Москве вспомнили исследователя тюркского мира

14 декабря в Татарском культурном центре Москвы прошло мероприятие, посвященное 75-летию со дня рождения писателя и исследователя тюркского мира Мурада Аджи (1944-2018), организованное Полномочным представительством РТ в РФ, РОО «Землячество Татарстана», Татарской национально-культурной автономией г.Москвы. Мурад Аджи получил признание, как популяризатор науки, организатор этнографических экспедиций, автор десятка книг, сотен статей в известных журналах.

Главным делом жизни Мурада Аджи стало исследование тюркского мира. Его книги «Полынь Половецкого поля», «Европа. Тюрки. Великая степь», Тюрки и мир: сокровенная история» отражают концепцию Великого переселения народов, зародившегося на Алтае.

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан в РФ Эмиль Файзуллин. Высокую оценку творчеству и деятельности М.Аджи со своей стороны дал Ришат Нурахманович Халиков, советник Полномочного представителя Республики Башкортостан при Президенте РФ. В мероприятии также приняли участие доктор исторических наук, заведующий отделом Центра изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков Института истории им. Ш.Марджани АН РТ Радик Исхаков, вдова писателя Марина Курячая-Аджиева, которая передала библиотеке ТКЦ книги М. Аджи.

Вел мероприятие писатель, главный редактор федеральной газеты «Татарский мир» Ринат Мухамадиев. Почтить память исследователя тюркской цивилизации пришли представители многих тюркских диаспор и общин города Москвы. Артисты Татарского культурного центра исполнили песни татарских композиторов.

Татарский культурный центр Москвы