В Москве завершается приём заявок на конкурс «Татар кызы-2020»

В Москве завершается приём заявок на участие в Московском региональном татарском конкурсе красоты и таланта девушек »Татар кызы — 2020». Кастинг конкурса пройдет 8 февраля 2020 года в Татарском культурном центре Москвы.

С девушками, прошедшими кастинг, при подготовке к конкурсу будут работать педагоги по хореографии, вокалу, сценическому мастерству и татарскому языку. Участницам придется преодолеть несколько этапов.

Финал Московского регионального конкурса »Татар кызы-2020» пройдёт в середине апреля 2020 года. Победительница Конкурса получит звание «Татар кызы-2020» города Москвы.

В Московском региональном татарском конкурсе красоты и таланта девушек »Татар кызы — 2020» могут принять участие татарочки в возрасте от 18 до 27 лет включительно, постоянно проживающие в Москве или в Московской области, знающие и любящие татарский язык и татарскую национальную культуру, чтящие татарские национальные традиции и ведущие здоровый образ жизни.

Миссия Конкурса — возрождение, сохранение и развитие татарской национальной культуры, традиций и языка татарского народа, передача духовного наследия татар молодому поколению.

Оргкомитет конкурса: +7495-915-05-02, +7495-915-53-24

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