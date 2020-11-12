В Москве завершились гастроли театра имени Карима Тинчурина

Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина представил московской публике две постановки на татарском языке. Об этом театр сообщал в социальных сетях. Гастроли театра с большим успехом завершились 10 ноября.

В первый день гастролей на сцене развернулась реальная история «Акча бездә бер букча» («В шаге от бездны»). Главному герою пришлось сделать сложный выбор с точки зрения морали: вернуть владельцу найденную дорожную сумку с крупной суммой денег внутри или же оставить себе. Спектакль о том, что в стремлении к лучшей жизни зачастую люди не замечают, как постепенно встают на неверный путь, переступая через собственные убеждения и совесть, упуская возможность заполучить уготованное судьбой истинное счастье.

С философских размышлений в мир грез окунулся зритель во второй день турне театральной труппы. В лирической комедии «Хыялый» («Мечтатель») в глухую деревню приезжает медсестра, которая поселяется в доме пожилой семейной пары. В отлаженной жизни супругов возникнет целая череда трогательных и забавных сюжетных событий, благодаря которым они наконец сделают шаг на пути понимания друг друга. Зрители столицы вместе с героями научатся еще больше ценить свою жизнь, мечтать и любить..

Коллектив театра выражает огромную благодарность московским зрителям за теплый прием. До новых встреч!

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