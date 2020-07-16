В муфтияте обсудили вопросы развития корэш и возрождения древних татарских боевых искусств

Сегодня, в 25-ый день месяца Зуль-ка’да (16 июля), в резиденции ДУМ РТ прошла конференция по вопросам развития национальной борьбы «корэш». Почетными членами президиума конференции стали муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин, муфтий Башкортостана Айнур хазрат Биргалин, вице-президент Федерации корэш России Равиль Ногуманов, начальник отдела развития спорта высших достижений министерства спорта РТ Раиф Вафин. В работе конференции также приняли участие спортивный директор Федерации корэш России Ильнар Галиев, борец федерациия корэш Республики Татарстан Лениз Абдуллин, президент федерации джиу-джитсу РТ Айрат Калимуллин, представитель боевого искусства «Кара каплан» Искандер Галиуллин и другие.

Перед началом конференции муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин прочитал аяты Куръана и совершил ду’а. Далее слово предоставили вице-президенту Федерации корэш России Равилю Ногуманову. Он рассказал о текущей ситуацией в области развития корэш в стране и мире:

– Корэш – это борьба с тысячелетней историей. Она вошла в наши жизни с принятием булгарами Ислама. В 2013 году корэш признали общероссийским видом спорта. В России корэш развивается в 60-ти регионах, в них проводят сабантуи с представлением национальной борьбы. Мы активно ведем работу по расширению географии.

Затем Равиль Уелович обратился к главам мусульман братских республик с предложением о сотрудничестве в вопросе развития вида спорта «корэш». Он подчеркнул роль муфтиятов во взаимодействии с мусульманами в регионах России и формировании их интереса к этому виду спорта.

Далее слово предоставили главе мусульман Татарстана Камилю хазрату Самигуллину, который отметил прочную связь между исламом и спортом:

– В достоверном хадисе упоминается, что сильный верующий лучше пред Аллахом и более любим Им, чем верующий слабый, хотя в каждом из них есть благо. В исламе есть понятие самозащиты — ‘Ильму д-дифа’. Каждый должен уметь защитить себя, свою семью, честь и достоинство. Мы не должны забывать о примере нашего любимого Пророка Мухаммада ﷺ, который был отличным борцом. Он три раза подряд одолел сильнейшего борца Мекки – Рукану.

Камиль хазрат поддержал представителей ФКР в том, что национальные виды спорта необходимо развивать и напомнил о забытых видах татарских боевых искусств, таких как кара каплан, искусство владения татарской саблей, стрельба из лука и прочее. В связи с этим, муфтий выступил с ответным предложением к вице-президенту ФКР — в рамках развития национальной борьбы корэш возрождать и эти искусства в виде прикладных направлений.

С приветственным словом к участникам конференции также выступил муфтий Башкортостана Айнур хазрат Биргалин, который отметил тенденцию роста интереса мужской части мусульманского населения России к национальным видам спорта:

– Я рад, что мужчины начали проявлять большой интерес к исконно национальным видам спорта. Ни один сабантуй не обходится без традиционной татаро-башкирской борьбы корэш. Если взглянуть на историю, то можно увидеть, что наши предки были в отличной физической форме – владели различными видами искусства: верховой ездой, стрельбой из лука, мечом и пр. На конференции затронута актуальная тема – возрождение утраченных национальных видов спорта. Нам необходимо именно возрождать то, что мы забыли, а не придумывать новое.

В обсуждении поднятых вопросов со своим видением выступили и другие участники конференции. Затем зрителям продемонстрировали мастер-класс по боевому владению тростью и татарским мечом, а также подробнее рассказали о древнетюркской борьбе каракаплан.

В завершение конференции Рафиль Уелович в память о встрече и в подтверждение серьезных намерений о сотрудничестве вручил Камилю хазрату Самигуллину и Айнуру хазрату Биргалину именные формы борцов корэш.

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