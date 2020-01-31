В мухтасибатах Татарстана отметят Международный день хиджаба

Приближается 1 февраля. В этот день уже пятый год весь мир отмечает Международный день хиджаба. По случаю этой даты в мечетях и мухтасибатах Татарстана пройдут специальные мероприятия для представительниц прекрасного пола.

Так, 1 февраля в Елабуге мусульманок ожидают сразу несколько событий. С 11:00 до 13:00 в ТЦ «Мираж» для девушек пройдет мастер-класс по завязыванию платка, а в учебном корпусе при Соборной мечети с 09:00 до 13:00 для них прочитают познавательные лекции о хиджабе и женском здоровье и дадут мастер-классы по росписи хной. Завершится мероприятие чаепитием.

1 февраля в Набережных Челнах в 13:00 на базе 29-ой гимназии состоится круглый стол по теме «Милли кием бик килешә үзеңә!».

Также 1 февраля в Бугульме в мечети «Ирхам» для девушек пройдет встреча под названием «HIJAB Day». Программа начнется в 14:00.

7 февраля в 16:00 в Рыбно-Слободском Доме Культуры состоится ярмарка-продажа «Кием – күңел көзгесе». В ее программе также запланированы дефиле, лекции, мастер-классы, фуршет и пр.

Еще одно масштабное событие, приуроченное ко дню хиджаба, ожидается в Чистополе в досугово-развлекательном центре «Камалия». Здесь 10 февраля пройдет мероприятие «Преображение. Лучше, чем вчера». Для девушек прочитают лекции, проведут тренинги, мастер-классы по рисованию, макияжу, косметологии.

В Казани день хиджаба отметят стараниями БФ «Закят» ДУМ РТ. 5 февраля фонд соберет своих подопечных — девочек, девушек и их мам. Хедлайнером встречи выступит известная певица Гүзәлем, которая покажет мастер-класс по завязыванию платка. Заодно мусульманки послушают увлекательные лекции, примут участие в играх, конкурсах и чаепитие.

dumrt.ru