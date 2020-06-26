В мусульманских образовательных учреждениях началась приемная кампания

С 19 июня в Татарстане началась приемная кампания в мусульманских учебных заведениях. Главная особенность кампании этого года – дистанционная подача документов для поступления. Выбор для желающих получить мусульманское религиозное образование в Татарстане широк: 8 медресе, Российский исламский институт, Казанский исламский университет и Болгарская исламская академия.

Приемные комиссии этих учебных заведений консультируют абитуриентов на татарском и русском языках в рабочее время с понедельника по пятницу по телефону, а также через официальные страницы в социальных сетях, группы и чаты. Кроме того, специалисты религиозных учебных заведений организуют прямые эфиры для общения с абитуриентами, где в ходе консультации отвечают на возникшие вопросы, размещают видеоролики, презентации с целью ознакомления будущих студентов с учебным заведением. Так, отдел науки и образования ДУМ РТ каждую пятницу проводит онлайн-встречи на татарском и русском языках в прямом эфире своего официального аккаунта в Инстаграме (@Islamic_education_rt). Первый прямой эфир пришел при участии заместителя муфтия Татарстана по образованию, председателя Совета по исламскому образованию РФ, ректора Российского исламского института Рафика хазрата Мухаматшина; второй эфир прошел с ответственным секретарем приемной комиссии Болгарской исламской академии Ринатом Нуриевым. Сегодня в беседе примет участие декан факультета исламских наук Казанского исламского университета Рафик хазрат Юсупов. Видеозаписи этих встреч сохраняют в аккаунте, поэтому любой желающий может получить доступ к ним в удобное для него время. Такие встречи продолжатся и в последующие недели: планируется провести беседы с руководителями различных медресе, выпускниками религиозных учебных заведений разных лет.

К примеру, в Instagram-аккаунте Центра подготовки Куръана им. Усмана ибн Аффана Казанского исламского университета @sentrkhafizovkazan прошел прямой эфир с участием ответственного секретаря приёмной комиссии КИУ Римом хазратом Камаловым. Казанское высшее мусульманское медресе имени 1000-летия принятия ислама подготовило видеоролик о своей деятельности, с которым можно ознакомиться в мессенджерах и социальных сетях.

Стоить отметить, что в период режима самоизоляции сайты медресе и вузов вели активную деятельность, передавая важные и актуальные новости по учебным вопросам. В связи с этим, руководство мусульманских учебных заведений призывает абитуриентов в начале ознакомиться с материалами по приемной кампании на сайтах медресе и вузов, если после ознакомления с информацией возникнут вопросы – позвонить по номеру специалистам приемной комиссии.

Как и в прошлые года, выпускники школ подают заявки на очную форму обучения, люди старшего возраста рассматривают возможность вечернего и заочного обучения. В целом, в этом году мусульманские учебные заведения республики готовы принять на дневное отделение более 400 студентов, на вечерние и заочные отделения – 750 человек.

На сегодняшний день в Татарстане сформирована многоступенчатая система получения религиозного образования. Начальная ступень образования представлена примечетскими курсами, среднюю ступень реализуют медресе, высшую – Российский исламский институт / Казанский исламский университет (бакалавриат, магистратура) и Болгарская исламская академия (магистратура, докторантура).

Медресе Татарстана реализуют стандарт среднего профессионального мусульманского образования начального и базового уровня. В стандарт входят следующие предметы: «Арабский язык», «История религии», «Психология и педагогика», «Основы права», «Татарский язык и литература», «История Татарстана и татарского народа», «История ислама в России», «Исламское вероучение», «Чтение и запоминание Корана», «Правила чтения Куръана (таджвид)», «Курановедение (улюм аль-Куръан)», «Толкование Куръана (тафсир)», «Основы поклонения», «Исламское право», «Основы исламского права», «Жизнеописание Пророка Мухаммада ﷺ», «Хадисоведение», «Изречения Пророка Мухаммада ﷺ», «Основы проповеди и обязанности имама», «Религиозные течения ислама», «Методика преподавания исламских наук», «Исламская этика (ахляк)», «История Ислама», «Логика».

Очная форма обучения в мусульманских образовательных организациях Татарстана реализует базовую программу обучения — 2 года 10 месяцев. В медресе абитуриенты обучаются по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций мусульманского вероисповелания». Выпускникам присваиваются квалификации: «Имам-хатыйб», «Преподаватель основ Ислама и арабского языка», «Преподаватель и переводчик арабского языка». Ряд медресе имеют дополнительные партнерские соглашения со светскими образовательными организациями, в которых шакирды имеют возможность параллельно получать светское образование. После завершения обучения по средней профессиональной религиозной программе выпускник медресе может продолжить учебу по программам высшего религиозного образования в Казанском исламском университете, срок обучения в котором на очной форме составляет 4 года, по заочной форме — 5 лет (бакалавриат). При этом, выпускник медресе, исходя из полученных знаний и по результатам аттестации, может пройти сокращенный курс обучения в КИУ. По завершению обучения в РИИ/КИУ обучение возможно продолжить в магистратуре.

Студентам медресе в период обучения предоставляется возможность бесплатного проживания в общежитии и питание, в некоторых медресе работают спортивные секции. Преподают в медресе высококвалифицированные специалисты-преподаватели, которые имеют высшее светское и религиозное образование.

Для поступления на очную форму в приёмную комиссию документы предоставляются ДИСТАНЦИОННО (со списком документов можно ознакомиться и на сайтах учебных заведений). Документы принимаются до 14 августа 2020 г. по будням с 9:00 до 15:00.

Полная информация о вступительных экзаменах – на сайтах учебных заведений.

На учебу на очную форму подают документы юноши и девушки с 15 лет, имеющие неполное среднее образование (9 классов), и полное среднее образование (11 классов).

На вечернюю и заочную форму обучения подают документы лица мужского и женского пола, имеющие среднее (полное) общее, среднее профессиональное или высшее образования. Срок обучения здесь — 4 года. Документы с аналогичным набором принимаются до 5 августа с 09:00 до 15:00. Вступительные испытания начинаются в августе.

Центр подготовки Куръана им. Усмана ибн Аффана КИУ также объявил набор студентов на 2020/2021 учебный год по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» и профилю «Коранические науки». Данное направление предоставляет уникальную возможность выучить полный текст Священного Куръана в течение 4 лет, а также приобрести квалификацию бакалавра коранических наук.

Основные требования: образование не ниже среднего общего (11 классов), гражданство РФ, возраст — не старше 30 лет. Вступительные экзамены: русский язык, Куръан (30-й джуз наизусть), основы Ислама.

Документы принимаются до 1 августа.

Справки по телефону: 8 (843) 251-01-55.

Е-mail: ucheb.otdel_riu@mail.ru

Вконтакте: https://vk.com/centerxafizov

Более подробная информация по датам и правилами приёма, а также вступительным испытаниям можно узнать на сайте http://magarifrt.ru

dumrt.ru