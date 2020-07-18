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В Набережных Челнах сняли фильм, посвященный 100-летию ТАССР

В Набережных Челнах сняли фильм, посвященный 100-летию ТАССР

в Новости, Слайдер, Главные новости, 18.07.2020 0 8

В Набережных Челнах сняли документальный фильм, посвященный 100-летию образования Татарской АССР.

Съемки проходили в историко-краеведческом музее города, их провела съемочная группа ведущего телеканала «Россия» Сергея Брилева .

Журналистам рассказали об истории Челнов, строительстве КАМАЗа, города и Нижнекамской ГЭС.

По словам директора историко-краеведческого музея Юлии Капитовой, активное участие в съемках принял участие почетный гражданин Набережных Челнов Билял Канеев, который является главным редактором и автором статей энциклопедии Челнов.

Премьера фильма запланирована на конец августа.

realnoevremya.ru

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