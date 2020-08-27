В “Национальном собрании” примут участие наши известные соотечественники

28-31 августа в столице Татарстана соберутся наши соотечественники из разных регионов России. “Национальное собрание” состоится впервые в истории Всемирного конгресса татар, и приурочено оно к празднованию 100-летия ТАССР. На мероприятие приедут руководители татарских организаций и местный татарский актив из почти 70 регионов России, в том числе из Татарстана.

К сожалению, из-за коронавирусной пандемии соотечественники из других стран смогут присоединиться только в онлайн формате — в режиме Zoom-конференции. Ожидается, что мероприятие соберет и наших соотечественников, получивших национальную и мировую известность. Среди них президент Федерации тенниса России Шамиль Анварович Тарпищев; летчик, Герой Российской Федерации Дамир Касимович Юсупов; ученый, научный руководитель Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Роберт Искандерович Нигматуллин; олимпийская чемпионка по легкой атлетике Гульнара Искандеровна Галкина-Самитова; общественный деятель, дочь поэта-патриота Мусы Джалилова Чулпан Мусаевна; председатель Центрального Духовного управления мусульман России, главный муфтий Талгат хазрат Таджутдин; Главный врач Федерального центра нейрохирургии г. Тюмени Суфиянов Альберт Акрамович; житель Калининграда, ветеран Великой Отечественной войны Хаким Исмагилович Биктеев и др.

29 августа в 13:00 в Татарском государственном театре оперы и балета им.М. Джалиля состоится пленарное заседание “Национального собрания”, в работе которого ожидается участие Президента Республики Татарстан Р. Н.Минниханова. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире информационного агентства “Татар-информ” (https://tatar-inform.tatar) и на сайте «Всемирного конгресса татар «( http://tatar-congress.org ).