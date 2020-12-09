В Национальной библиотеке РТ говорили о татарской кожаной мозаике

4 декабря 2020 года в Национальной библиотеке Республики Татарстан состоялась лекция заместителя генерального директора – главного хранителя Национального музея Республики Татарстан Лилии Саттаровой «Кожаная мозаика: от истоков ремесленной традиции к современному творчеству».

Слушателями лекции, организованной в рамках учебного семинара «Декоративно-прикладное искусство Татарстана: традиции и инновации», стали преподаватели детских художественных школ, мастера народных промыслов и художники декоративно-прикладного искусства Республики Татарстан».

Семинар проходил под эгидой Художественно-экспертного совета Министерства культуры Республики Татарстан и был организован совместно с Институтом языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан. Спикерами мероприятия выступили эксперты художественно-экспертного совета, специалисты вузов Казани, профессиональные художники, признанные мастера народных художественных промыслов.

Лекция Л.И. Саттаровой, построенная на широком культурно-историческом материале, транслировалась на платформе ZOOM и была встречена многими положительными отзывами. Слушатели ознакомились с изделиями татарской узорной кожи из коллекций России и зарубежных стран, с ремесленной традицией, истоки которой уходят в глубокую древность. Л. Саттаровой был сделан сравнительный анализ стилистических особенностей произведений современных мастеров, раскрыты основные черты образности, художественности, отмечено своеобразие современных мотивов в их связи с ретроспективными тенденциями. Лектор особо выделила художественную и эстетическую нагруженность кожаной мозаики, подчеркнув ее роль в создании культурного кода татар, национальной идентичности татарского народа.

Вслед за лекцией состоялся мастер-класс по кожаной мозаике, который провели мастера ООО «Сахтиан».

tatmuseum.ru