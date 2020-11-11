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В Национальной художественной галерее «Хазинэ» пройдет лекция из цикла «Татарская книга»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» пройдет лекция из цикла «Татарская книга»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 11.11.2020 0 6

12 ноября Национальная художественноая галерея «Хазинэ» ГМИИ РТ приглашает на лекцию «Роль символики и семантики в оформлении татарской рукописной книги» из цикла «Татарская книга».

Ранее в галерее уже прошли лекции из цикла «Татарская книга». Лекция  «Основные тенденции развития фотографии в Казани в 1990-е годы» была посвящена казанской фотографии в 1990-е годы, основным ее жанрам, тенденциям и особенностям развития, которые будут раскрыты на примере творчества отдельных фотографов.

На лекции «Становление и развитие традиций рукописного книжного
искусства в культуре татар Среднего Поволжья» речь шла об истории формирования искусства оформления рукописной книги в культуре татар Среднего Поволжья.

На лекции «Роль символики и семантики в оформлении татарской рукописной книги» из цикла «Татарская книга» речь пойдёт об особенности оформления татарской рукописной книги. Выявляется роль суфизма в формировании традиций рукописного книжного искусства, а также значение символики в её оформлении.

Лектор Фирдаус Гумаровна Вагапова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры всемирного культурного наследия Института международных отношений КФУ.

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