В Нацмузей Татарстана передали орден Ильгама Шакирова

В Казани родственники и помощник народного артиста Татарстана Ильгама Шакирова передали Национальному музею РТ орден «За заслуги перед республикой Татарстан» под номером 001. «Мы посоветовались со всеми родственниками и решили, что награды должны храниться в Национальном музее. Я считаю, что в музее посетители увидят орден и сохранят его в памяти», — заявила племянница народного артиста республики Руфия Зарипова.

Генеральный директор Нацмузея РТ Гульчачак Назипова поблагодарила семью артиста за экспонат. И добавила, что награда займет особое место в музее рядом с портретом певца и музыкой, которая будет звучать возле его витрины. «Он понимал, что такие реликвии должны храниться в Национальном музее. У нас коллекция Ильгама Шакирова состоит из более 500 экземпляров. В 70 — 80-е годы он лично передавал часть предметов в музей», — отметила генеральный директор музея. Татарский певец в 2005 году — в год своего 70-летия — первым в республике получил орден «За заслуги перед Республикой Татарстан». «Когда в 2005 году мы поздно пришли домой после концерта, он сел на диван и начал читать по слогам, что написано в удостоверении и на ордене. Хотя у него зрение было 100%. Он так шутил», — вспомнил помощник певца Ильхам Хазиев. Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» является высшей государственной наградой Татарстана. Его вручают гражданам за их особо выдающиеся заслуги в развитии государственности республики, обеспечении прав и свобод граждан, развитии экономики, культуры, науки, образования, здравоохранения, искусства и спорта, за проявленные отвагу и мужество при охране общественного порядка. Орден был учрежден в 2004 году и на сегодняшний день вручен 239 выдающимся татарстанцам.

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