В Нефтекамске прошёл конкурс «Гузэлем» в новом формате

В этом году конкурс проходил дистанционно. Тем не менее в нём приняли участие девять башкирских и татарских красавиц. Участницам предстояло пройти четыре конкурсных испытания в онлайн-режиме. Для начала девушки представили своё «Фотопортфолио».

«Визитной карточкой» стала видео-самопрезентация, раскрывающая участницу в контексте темы «Мои ключи к счастью». «Жизненные ценности» – тема, которую красавицы должны были раскрыть в течение конкурсного дня. В последнем испытании «Я – талантлива!» участницы должны были продемонстрировать тот или иной талант. По каждому этапу в официальной группе Дворца творчества в социальной сети «ВКонтакте» проходило голосование за работы участниц. Всего в голосовании приняли участие более 15000 человек.

Все участницы ответственно подошли к выполнению заданий, которые оценивало компетентное жюри: директор Дворца творчества Гузель Зайруллина, журналист, ведущая конкурсов красоты, в том числе и «Гузэлем», Айгуль Зарипова, директор модельного агентства «Парадайз», многократный организатор и член жюри конкурсов красоты, в том числе и «Гузэлем», спонсор конкурса Диляра Мусина, победительница конкурса красоты и таланта «Гузэлем – 2015» Гульназ Фаухиева.

Жюри оценивало участниц по владению ими башкирским или татарским языком; знанию традиций и обычаев башкирского и татарского народов; природной красоте и обаянию; умению грамотно и креативно излагать свои мысли; исполнительскому мастерству.

Гран-при конкурса и «Приз зрительских симпатий» завоевала Ильвина Зарафутдинова (школа №6), первого места среди башкирских красавиц и титул «Комош сулпы» была удостоена Лиана Валиуллина (башкирская гимназия), первое место среди татарских красавиц и титул «Ак калфак» заняла Рамиля Шарифьянова (школа №14).

— К конкурсу я начала готовится давно, — делится впечатлениями Ильвина Зарафутдинова. – Все достижения в международных, всероссийских, республиканских конкурсах и олимпиадах лишь раскрывали мои способности. В творческом номере я показала свои таланты в области вокала, танца, художественного слова, в приготовлении национальных татарских блюд и шитье татарских кукол и калфаков. Всему этому меня научили мои родители. Танцами я занимаюсь с пяти лет в ансамбле «Миллениум». Я очень благодарна своим руководителям Ларисе Александровне Шариповой и Марине Тимерьяновне Байтулиной. Любовь к вокальным данным прививают мне с детства. Особенно дядя Эльмир Зиянгиров, лауреат многих песенных конкурсов. Говорить на родном языке не составило никакого труда, ведь я с детства им владею и участвую в республиканских конкурсах «Тукай моннары» («Тукаевские напевы»), в международных конкурсах в городе Казани и, конечно же, в городских мероприятиях в Дни татарской культуры. Мне хочется поблагодарить организаторов конкурса, директора Дворца творчества Гузель Шакировну Зайруллину, мой любимый ансамбль «Миллениум», инженерную школу, где я учусь, всех ребят и родителей, которые меня поддержали и голосовали за меня. Ведь благодаря такой поддержке я получила номинацию «Приз зрительских симпатий». А что касается высшей награды, то к этой цели я стремилась усердно. И это не только моя заслуга, но и моей надёжной семьи. Хотя получить Гран-при могла каждая из участниц. Думаю, что конкурс «Гузэлем» станет яркой страницей в жизни каждой из нас.

Победительницам были вручены заветные короны и многочисленные призы от спонсоров конкурса. Но самая главная награда – это, безусловно, опыт и эмоции, которые они получили. Выражаем благодарность родителям, педагогам, партнёрам и спонсорам за колоссальную поддержку и помощь в организации. Участницам желаем всегда оставаться такими же творческими, продолжать совершенствовать свои таланты и представлять их всему миру на конкурсах красоты, грации и таланта!